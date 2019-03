Ces dernières années, le club de la capitale a cherché à générer de nouveaux revenus, premièrement pour pouvoir se plier aux contraintes imposées par le Fair-Play Financier, mais aussi pour être moins dépendant des fonds injectés dans le club par le Qatar. Et ça se passe plutôt bien pour l’instant, puisque les Franciliens viennent de signer un deal avec Accor, nouveau sponsor maillot du club, qui va leur rapporter environ 60 millions d’euros, soit plus du double que le précédent sponsor, Fly Emirates !

Mais s’il y a bien eu un coup de maître réalisé par les Parisiens, c’est cette collaboration avec la marque Jordan, filiale de Nike et particulièrement populaire chez les fans de basketball, forcément. Comme l’explique Le Parisien, c’est un énorme succès. Le PSG avait ainsi vendu 150.000 unités de ses maillots utilisés en Ligue des Champions le mois de la sortie. Plus d’un million de maillots du club seront commercialisés cette saison, du jamais vu à Paris.

Le PSG est dans le top 5

C’est simple, les ventes de maillots du Paris Saint-Germain ont augmenté de plus de 25% par rapport à la saison précédente, qui était déjà une année record. Le leader de Ligue 1 va même intégrer le top 5 des clubs vendant le plus de maillots au monde - derrière Manchester United, le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich - et espère engranger au total 15 millions d’euros grâce à cette collaboration.

C’est notamment sur le marché américain que les ventes ont explosé, de 470% selon le média ! Il faut dire que de nombreuses stars américaines, basketteurs ou rappeurs, se sont affichés avec le maillot du club. Une chose est sûre, cette collaboration va continuer de rapporter gros au PSG puisqu’une nouvelle gamme, avec des produits en blanc cette fois, vient d’être lancée...