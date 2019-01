Jeudi après-midi, la police de Guernesey annonçait la fin des recherches de l’avion qui transportait Emiliano Sala vers Cardiff. « Nous avons étudié toutes les informations disponibles et nous avons pris la très difficile décision d’arrêter les recherches. Les chances de survie à cet instant sont extrêmement minces. Nos pensées vont à la famille du pilote et du passager durant ces moments très difficiles », expliquait-elle dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Et forcément, cette décision a fait énormément réagir dans le monde du football.

En plus des proches du joueur, de nombreux acteurs du monde du football se sont mobilisés pour réclamer la reprise des recherches. « Tant qu’il reste des possibilités, un soupçon d’espoir, nous vous demandons s’il vous plaît de continuer à chercher Emiliano. J’envoie toute ma force et mon soutien à sa famille et ses amis », écrivait par exemple Lionel Messi sur son compte Instagram. Vendredi, une cagnotte a été été lancée sur un site spécialisé, par Sport Cover, entreprise appartenant à l’agent du joueur Meïssa N’Diaye. L’objectif est de récolter suffisamment d’argent pour pouvoir relancer les recherches.

Une cagnotte a été ouverte

150.000€ seraient nécessaires pour pouvoir faire appel à un groupe privé, et la mobilisation a été telle que plus de 110.000€ ont déjà été récoltés en moins de 24 heures ! Là aussi, de nombreux joueurs venant de différents horizons n’ont pas hésité à mettre la main à la poche pour financer cette opération. On apprend également, via le Telegraph, que le club de Cardiff pourrait déposer une plainte en justice pour négligence, notamment à cause de l’état de l’avion qui transportait le joueur argentin.

Le club gallois va perdre environ 16 millions d’euros, même avec les assurances, et cherche à savoir qui sont les responsables de la catastrophe. Le quotidien portugais Record explique lui que Leicester s’apprête à donner un coup de main à Cardiff, rappelant Islam Slimani de prêt pour le prêter aux Gallois jusqu’à la fin de la saison, gratuitement. Un beau geste de solidarité, preuve que la disparition du joueur n’a laissé personne insensible dans la planète foot...