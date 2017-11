« Marcelo Bielsa a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) pour faire constater la résiliation de son contrat d’entraîneur » de Lille « aux torts exclusifs » avant d’expliquer qu’il a engagé un avocat « chargé des professionnels pour la sauvegarde et la défense de ses intérêts (...) n’ayant pas de capacité ni de formation juridique ». Ces phrases sont celles du communiqué de Marcelo Bielsa transmis à l’AFP ce lundi soir pour contre-attaquer après sa mise à l’écart.

En effet, mardi dernier, en plein milieu d’une soirée Ligue des Champions au cours de laquelle le PSG est largement venu à bout du Celtic Glasgow (7-1), le LOSC communiquait la suspension momentanée de Marcelo Bielsa, l’entraîneur des Dogues et réelle figure de proue du projet porté par Gérard Lopez et Marc Ingla. Suspension préalable à un entretien lui-même préalable à un licenciement, visiblement pour une faute grave qu’aurait commise El Loco.

Marcelo Bielsa a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement

Sauf que ce n’est pas terminé puisque, à leur tour, les dirigeants du club, actuel 19e de Ligue 1, viennent d’envoyer un communiqué. « Au vu de la récente communication de Monsieur Marcelo Bielsa quant à son action juridique à l’encontre de son employeur, le LOSC se doit d’apporter certaines précisions au sujet de la procédure en cours. Le club informe que Marcelo Bielsa a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se tiendra le mercredi 29 novembre, avec mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure », est-il écrit.

Mais que se passera-t-il ensuite ? Le LOSC évoque ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir. « Si la procédure de rupture de contrat engagée se poursuit, il sera ensuite convoqué devant la commission juridique de la LFP, à l’initiative du LOSC comme la charte du football professionnel le prévoit. Le LOSC et ses dirigeants tiennent à affirmer qu’ils ont respecté et respecteront les règles et procédures applicables dans cette affaire », est-il ensuite inscrit. Une chose est sûre, les histoires d’amour terminent mal en général et celle entre Bielsa et Lille n’est pas contraire à l’adage.