Ces dernières heures, le Paris Saint-Germain a visiblement pris une nouvelle orientation. Et celle-ci concerne surtout certains prodiges de son centre de formation qui n’ont jamais eu la chance de percer dans l’équipe fanion. Ainsi, Yacine Adli (18 ans), Antoine Bernede (19 ans) ou encore Kevin Rimane (27 ans) ont quitté le PSG ces derniers jours pour s’épanouir sous d’autres couleurs. Poussés le plus souvent vers la sortie par les dirigeants franciliens, ces trois joueurs rejoignent leurs illustres aînés comme Mike Maignan, Jonathan Ikoné ou encore Kingsley Coman au rayon de ces jeunes joueurs placardisés à Paris. Voici donc l’équipe type de ces titis parisiens qui ont pris la poudre d’escampette depuis le passage du Paris SG sous pavillon qatari en 2011.

Dans les buts, on retrouverait Mike Maignan (23 ans). Le natif de Cayenne n’a jamais réellement pu s’imposer en professionnel sous le maillot parisien. Barré par Salvatore Sirigu et Nicolas Douchez notamment, ce dernier voit débarquer Kevin Trapp en 2015. Après avoir fréquenté la réserve parisienne, Maignan relève le challenge lillois lors de l’été 2015 et s’installera définitivement dans les buts du LOSC lors de la saison dernière (34 matchs disputés en Ligue 1). Cette saison, Christophe Galtier continue de lui accorder sa confiance au plus haut niveau (23 matchs joués). En défense, Fodé Ballo-Touré (22 ans) occuperait le couloir gauche. Régulièrement titulaire avec la réserve du PSG, le natif de Conflans voit tour à tour se succéder Maxwell, Lucas Digne et Layvin Kurzawa à son poste. L’intéressé n’aura jamais pu saisir sa chance en Ligue sous les couleurs parisiennes.

Mamadou Sakho symbole de la formation du PSG

Ballo-Touré débarque au LOSC l’été 2017 et dispute 27 matchs avec les Dogues malgré un apprentissage du haut niveau poussif. Totalement libéré cette saison, il enchaîne les performances probantes et dispute 18 matchs avec Lille jusqu’en janvier dernier. Lors du mercato d’hiver, l’AS Monaco l’arrache au club nordiste pour 11 millions d’euros. En charnière centrale, Dan-Axel Zagadou (19 ans) figure dans notre équipe type. Le jeune défenseur central a rapidement tapé dans l’œil des recruteurs du Borussia Dortmund. Après neuf matchs disputés avec la CFA du Paris Saint-Germain, ce dernier rallie le BVB en 2017 et dispute onze matchs de Bundesliga pour sa première année à Dortmund. Cette saison, Lucien Favre a déjà titularisé à neuf reprises le natif de Créteil. A ses côtés, on retrouve un symbole de la formation parisienne : Mamadou Sakho (29 ans). L’international français qui a fait toutes ses classes au sein des équipes de jeunes du PSG, démarre sa carrière professionnelle lors de la saison 2007/2008 face à Valenciennes.

Pour son premier match avec l’équipe fanion, Sakho porte le brassard de capitaine. « Mamad » quittera Paris l’été 2013 après avoir gagné une Coupe de la Ligue (2008), une Coupe de France (2010) et un titre de champion (2013). Après trois années à Liverpool, le défenseur dispute sa troisième saison à Crystal Palace. Souvent gêné par les blessures dans sa carrière, il n’en demeure pas moins un titulaire indiscutable aux yeux de Roy Hodgson (25 titularisations). Côté droit, Youssouf Sabaly (25 ans) n’a malheureusement pas connu la même trajectoire que Sakho dans son club formateur. Titulaire indiscutable en CFA, Sabaly n’a jamais pu démontrer ses qualités en Ligue 1 dans la capitale. Prêté à deux reprises à Evian puis une fois au FC Nantes, l’international sénégalais signe aux Girondins de Bordeaux en 2016/2017. Son statut de titulaire lui permet de disputer le Mondial en Russie avec les Lions de la Teranga. Cette saison, Sabaly a disputé dix matchs de Ligue 1 et aurait pu filer à Fulham dans les ultimes heures du mercato d’hiver.

Du talent au milieu de terrain

Dans l’entrejeu, on retrouve la nouvelle recrue des Girondins, Yacine Adli (18 ans). Le jeune milieu de terrain qui a fréquenté toutes les équipes de jeunes à Paris, n’aura disputé qu’une poignée de minutes en Ligue 1 face à Caen la saison dernière. A deux doigts de rallier Arsenal l’été dernier, les dirigeants parisiens lui font signer dans l’urgence son premier contrat professionnel. Six mois plus tard, Adli est cédé contre 5,5 millions d’euros et un pourcentage à la revente à Bordeaux. Pour Matteo Guendouzi (19 ans), les choses demeurent légèrement différentes. Le natif de Poissy fréquente le PSG jusqu’en 2014 avant de rallier Lorient en U19. Le milieu de terrain découvre la Ligue 1 avec les Merlus lors de la saison 2016/2017 (huit matchs disputés) avant d’enchaîner 18 matchs en Ligue 2 l’exercice suivant.

Arsenal l’arrache à Lorient contre 8 millions d’euros l’été dernier. Sous la houlette de Unai Emery, Guendouzi a déjà disputé 22 matchs de Premier League dont seize titularisations. Enfin, Jonathan Ikoné (20 ans) prend place dans ce milieu de terrain. Le natif de Bondy a connu toutes les équipes de jeunes au PSG avant d’intégrer la CFA puis le groupe professionnel. Lors de la saison 2016/2017 il dispute quatre matchs avec l’équipe fanion avant d’être prêté à Montpellier où le milieu de terrain dispute quatorze matchs pour un but marqué. Lors de sa deuxième année dans l’Hérault, Ikoné dispute 18 matchs en Ligue 1 pour une réalisation. Ce dernier est transféré l’été dernier au LOSC pour cinq millions d’euros. Membre de la BIP-BIP avec Nicolas Pépé et Jonathan Bamba, le numéro 12 des Dogues a déjà joué 23 matchs et inscrit une réalisation avec le club nordiste.

Une attaque de feu

En pointe, on retrouve Kingsley Coman (22 ans). Considéré comme un crack au sein du centre de formation parisien, Coman voit son ascension fulgurante stoppée en 2013/2014. Le jeune attaquant disputera deux matchs avec les professionnels avant de quitter Paris pour la Juventus. En deux saisons sous le maillot de la Vieille Dame, le natif de Paris disputera quinze matchs en Serie A. En 2015/2016, l’intéressé débarque au Bayern Munich où il subit deux graves blessures. L’international français qui a notamment remporté trois titres de champion d’Allemagne boucle sa quatrième saison en Bundesliga (neuf matchs joués cette saison). Kingsley Coman dispute également l’Euro 2016 avec les Bleus. Moussa Dembélé (22 ans) l’accompagne sur le front de l’attaque. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a joué sous les couleurs parisiennes de 2004 à 2012 avant de rejoindre Fulham. Le buteur français rejoint le Celtic Glasgow en 2016 où il inscrit 26 buts en deux saisons.

En août dernier, Dembélé débarque à Lyon pour sa première expérience en Ligue 1. Le natif de Pontoise a déjà marqué à sept reprises dont une fois face au PSG (2-1). Jean-Kevin Augustin (21 ans). L’international espoirs a porté le maillot parisien de 2009 à 2014 et a disputé 23 matchs de Ligue 1 (deux buts marqués) avec le PSG. Augustin signe à Leipzig en juillet 2017 pour 16 millions d’euros. Le buteur français joue 25 matchs et marque neuf buts pour sa première saison en Allemagne. Cet exercice s’avère plus compliqué pour lui notamment à cause d’écarts de conduite (14 matchs, trois buts marqués). Sur le banc, on retrouve des joueurs comme Odsonne Edouard (Celtic), Yakou Meité ( Reading), Antoine Bernede (Salzbourg), Hervin Ongenda (FC Botosani), Neeskens Kebano (Fulham), Lorenzo Callegari (Genoa).