« Je suis très heureux, merci pour tout, merci pour ce nouveau défi, je suis heureux de rejoindre le PSG, un grand club, une ville merveilleuse, je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec mes coéquipiers pour aller remporter les titres que nous voulons. J’ai choisi le PSG pour l’ambition que le club a, elle ressemble à la mienne, rechercher quelque chose de plus grand, un plus gros défi ». Tels étaient les propos de Neymar vendredi après-midi, lors de sa tant attendue conférence de presse de présentation. Cet après-midi, avant la rencontre du Paris Saint-Germain face à Amiens en Ligue 1, il sera présenté au public parisien. Entre temps, son père s’est exprimé sur cette opération qui a paralysé l’actualité footballistique pendant deux semaines au micro de la Cadena COPE.

« C’est une décision à lui. Il est dans l’endroit où il rêvait d’être. Il était commode, dans une zone de confort, tranquille. Il a écouté les conseils de ses amis, il voulait affronter ce défi. Je crois qu’il a eu beaucoup de courage, il a le droit de faire ce choix. Nous attendions le moment juste, que nous pensions être le correct, avec le temps suffisant pour pouvoir choisir tranquillement. Nous l’avons eu et quand il est rentré de Chine il a pris la décision. Nous avons communiqué son départ au club puis nous avons exigés la clause à Paris pour que l’opération puisse se concrétiser. Quand tu es père et que tu te mets à sa place, qu’est ce que tu fais ? Je devais lui dire de rester ? Et demain il se retournera contre moi et me dire : "tu ne m’as pas laissé le faire". Même si la responsabilité est aussi mienne, il joue au foot et je gère sa carrière », a ainsi confié Neymar Senior, confirmant ainsi qu’il n’a pas été à l’origine des volontés de départ de son fils.

« Pourquoi tu penses qu’au PSG il aura la garantie de gagner le Ballon d’Or ? C’est une folie de penser ça, tu comprends ? Ce serait plus simple de rester au Barça avec l’aide de toute l’équipe. [...] Si le Barça ne me paye pas la prime de 26 millions, je ne peux rien faire. Il ne pourra plus me faire du chantage à base de tu restes, tu continues. C’est là que le Barça a perdu mon soutien, jusqu’à ce moment j’étais du côté du Barça en essayant de convaincre Neymar qu’il reste », a ensuite confié le Brésilien, visiblement énervé contre le club catalan. Mais les deux parties sont maintenant condamnées à tourner la page. Le père du joueur devra veiller à ce que son fils s’adapte le mieux possible à sa nouvelle vie parisienne, pendant que le club barcelonais va devoir redoubler d’efforts pour remplacer le Brésilien...