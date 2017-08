Au terme d’un feuilleton intense, riche en nombreux rebondissements et prises de positions diverses et variées, Neymar (25 ans) est désormais un joueur du Paris SG. Le Brésilien a signé jeudi son contrat de cinq ans avec le club de la capitale, livrant ses premières impressions. Les Rouge-et-Bleu le présentaient ce vendredi, au Parc des Princes, face à la presse, venue du monde entier pour recueillir le témoignage du joueur le plus cher du monde (222 M€) et en savoir plus sur son choix de rejoindre l’Hexagone. « Je suis très heureux, merci pour tout, merci pour ce nouveau défi, je suis heureux de rejoindre le PSG, un grand club, une ville merveilleuse, je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec mes coéquipiers pour aller remporter les titres que nous voulons. J’ai choisi le PSG pour l’ambition que le club a, elle ressemble à la mienne, rechercher quelque chose de plus grand, un plus gros défi. Mon cœur a penché en ce sens. Je suis très heureux. Je suis présent ici à Paris, pour aider notre équipe à conquérir des titres », a-t-il d’abord expliqué, en disant plus sur ses motivations.

« Mon désir de venir à Paris était lié à mon envie de vivre quelque chose de différent. Ce n’est pas parce que je voulais être la star n° 1 à Barcelone. Ce n’est pas ce que je veux, je suis venu ici pour relever un défi nouveau, des nouveaux titres. C’est ma motivation, pour me surpasser et faire toujours mieux. C’est une des décisions les plus difficiles de ma vie, parce que j’étais bien adapté au club et à la ville. Ce fut un moment de grande tension, parce que j’ai laissé beaucoup d’amis là-bas. Mais le foot va très vite, la vie aussi. On se fait des amis partout, je les en remercie, ils m’ont bien accueilli à mon arrivée du Brésil et pendant toutes ses années. Mais je sentais qu’il me fallait quelque chose de différent. J’ai parlé aussi aux Brésiliens du PSG, ils sont très heureux, je suis heureux de les rejoindre ici, je suis déjà un peu chez moi », a-t-il lâché, assurant que son choix n’était pas lié au côté financier. « Les gens ne savent rien à ma vie, je n’ai jamais été motivé par l’argent, ce que je veux, c’est être heureux, que ma famille soit heureuse, je suis très heureux, je suis toujours mon cœur et pas l’argent. Je regrette que des gens pensent de cette façon. Je remercie le PSG parce qu’il croit en mon potentiel et je vais tout faire pour rendre cette confiance », a-t-il lancé.

Neymar impatient de démarrer avec le PSG mais n’oublie pas le Barça

L’international auriverde en a dit plus sur les dessous de sa décision, après mûre réflexion. « J’ai pris ma décision finale il y a deux jours, quand j’ai informé mon entraîneur au Barça. Je respecte le coach, le club. Il a été le premier à le savoir. Mais je suis heureux de ma décision. De nouveaux défis. Je sais que ce sera difficile, mais je suis sûr que Dieu a préparé quelque chose de très bien pour moi », a-t-il indiqué, prenant le soin de ne pas se mettre le Barça et ses supporters à dos. « Je n’ai rien fait de mal. C’est difficile de répondre. Je suis triste que les supporters du Barça puissent penser que c’est un manque de respect envers le club. Chaque joueur a le droit de vouloir rester ou partir. On n’est obligé de rien. Quand c’est l’heure de partir, un joueur peut partir. Je suis dans mon droit », a-t-il confié, remerciant encore Lionel Messi et ses ex-partenaires, imperméable à la pression liée au prix de l’opération. « Je n’ai pas de pression, je suis très heureux, je fais toujours 69 kg, même si avec ma joie, je suis un peu plus lourd ! Le prix du transfert n’est pas un fardeau à porter pour moi », a-t-il martelé, débordant d’ambition pour sa nouvelle écurie et lui.

« Je veux faire l’histoire avec le PSG. C’est pour ces défis que je suis venu. Notre plus grand défi est la LDC, mais on ne veut pas que ça, on veut tous les titres. Je veux faire l’histoire avec le PSG. Je suis impatient. J’ai envie d’écrire l’histoire, de découvrir mes partenaires, cette ville. Paris n’a pas besoin de Neymar pour être la plus belle ville ! Je suis très heureux d’être ici, dans ma nouvelle maison. Je suis très heureux. Je suis content de faire partie de cette histoire entre les Brésiliens et le PSG, j’espère entrer dans l’histoire comme d’autres l’ont fait avant moi », a-t-il déclaré, pas refroidi par le supposé moindre niveau de la Ligue 1. « C’est quelque chose que j’ai beaucoup entendu. Les gens se trompent. J’ai parlé avec tous ceux qui ont joué ici, ils m’ont dit que c’était difficile. C’est un défi important pour nous, de redevenir champion et aider le PSG à devenir le plus grand club du monde, il en a le potentiel », a-t-il conclu avant de lâcher un : « Le Paris SG est magique » en français dans le texte ! L’histoire d’amour entre Neymar et le PSG commence bien !