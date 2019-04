Lorsqu’Eric Maxim Choupo-Moting marque son but à la 13e minute, tout le monde se dit que c’est un sacré coup du destin. Peu en verve tout au long de la saison, l’international camerounais était bien parti pour offrir le titre de champion de France au Paris Saint-Germain. Mais finalement Strasbourg est revenu dans le match grâce à deux réalisations de Da Costa et de Goncalves. Le Paris SG ne dut son salut qu’à un but en toute fin de rencontre de Thilo Kehrer. Paris devra donc attendre une semaine de plus pour, probablement, fêter son titre.

Mais ce qui fait beaucoup parler en Europe ce matin ce n’est pas le résultat surprenant de ce dimanche soir. Non c’est plutôt l’étrange geste de Choupo-Moting. Tandis que le score était de 1-1, Nkunku piquait parfaitement sa balle au-dessus du gardien strasbourgeois et, de manière assez incompréhensible, l’attaquant camerounais stoppait le cuir sur la ligne de but avant que ce dernier ne soit dégagé par la défense strasbourgeoise (28e). Il s’en est expliqué.

« L’erreur du siècle ! »

« C’est un peu difficile à expliquer. J’ai vu les images. Je suis désolé, car le ballon entrait pour Nkunku, ça aurait dû être un but. Mais au début je pensais qu’il allait peut-être me faire la passe. Il a tiré. J’ai pensé que le défenseur allait le prendre. Je voulais aller vers le ballon et je me suis dit au dernier moment qu’il ne le touchait pas. Ca va très vite hein, ce n’est peut-être pas si facile de comprendre, mais ça va très vite ! Je me suis dit que j’étais peut-être hors-jeu et que le ballon allait entrer et je ne voulais pas voler le but. Mais j’ai un mauvais réflexe, je touche le ballon et je vois que ça reste sur la ligne. (…) En première intention, j’ai pensé que le défenseur pouvait toucher le ballon et je voulais toucher le ballon. J’ai vu qu’il ne la touchait pas et je me suis dit : je ne le touche plus. J’étais déjà entre deux pensées. Et j’ai touché le ballon par réflexe », a-t-il expliqué tout penaud devant la presse ce dimanche soir.

Cette action est tellement improbable que les médias étrangers s’en sont régalé. « Eric Maxim Choupo-Moting a sans doute fait le pire raté de l’histoire du football alors que le Paris St-Germain gâchait l’opportunité de remporter le titre de Ligue 1 contre Strasbourg », écrit la BBC. « PSG seulement 2 : 2. Choupo-Moting provoque la consternation », décrit de son côté Kicker en Allemagne, le Spiegel allant encore plus loin « Choupo-Moting fait le raté la saison - Le PSG manque une victoire pour le titre ». « PSG, Choupo-Moting : l’erreur du siècle ! C’est le pire faux but de tous les temps », s’amuse la Gazzetta dello Sport. « Du jamais vu : Choupo-Moting évite le but du PSG sur la ligne alors qu’il allait rentrer », se moque Marca. Toute l’Europe, ce lundi matin en parle. De toute façon, il suffisait de regarder la stupéfaction de Kylian Mbappé, alors sur le banc, pour comprendre que tout le monde n’allait parler que de ça. Et ça n’a pas raté.