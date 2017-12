Le timing en a surpris plus d’un. En milieu d’après-midi, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo convoquaient les médias pour une conférence de presse juste avant le match important entre l’AS Saint-Etienne et Monaco. Pouvait-on s’attendre à des annonces fortes ce vendredi soir ? Les deux protagonistes en ont en tout cas profité pour communiquer les démarches censées amorcer le redressement du club stéphanois. « Jamais je n’aurais pu imaginer vivre des moments difficiles comme en ce moment. C’était pire il y a dix ans mais la situation aujourd’hui est inquiétante et il faut réagir. Mais nous ne sommes pas à trois journées de la fin. Il y a plus d’un demi-championnat à vivre. Aujourd’hui, l’environnement a changé. Les investisseurs puissants font désormais la différence dans notre championnat. Si l’ASSE n’arrive pas à attirer un investisseur puissant, le club devra jouer le milieu de tableau, » lâchait d’entrée de jeu Bernard Caiazzo.

Une manière de planter le décor et surtout d’effectuer une annonce forte : le conseil de surveillance, qui s’est tenu aujourd’hui, a entériné le plan d’actions du directoire. Celui-ci doit remettre les Verts sur les bons rails dans les prochaines semaines. « Le Conseil de Surveillance a décidé aujourd’hui, après avoir entendu le plan du directoire et les solutions proposées, que Roland Romeyer et son équipe ont les moyens pour redresser la situation. Notre plan s’organise en 3 phases : avoir un mercato cohérent qui renforce l’équipe, le management de l’ASSE va évoluer avec probablement l’arrivée d’un directeur général de haut niveau et l’arrivée d’un investisseur puissant. Quand l’investisseur arrivera, nous serons à sa disposition pour, soit rester, soit partir du club, » a ainsi poursuivi le président du conseil de surveillance du club stéphanois.

Un investisseur dans les tuyaux pour 2018

Ce dernier précise également que les Verts ont mandaté la banque Lazard pour gérer le dossier de l’investisseur en question. « La banque Lazard mandatée pour la recherche d’investisseurs est l’une des plus spécialisée dans ce domaine. Mais elle nous astreint à la plus grande confidentialité sur les noms de futurs investisseurs. L’ASSE est très attractive. Nous ne pouvons pas donner de noms mais nous espérons concrétiser en 2018. » Sur le plan sportif, Roland Romeyer, président du directoire, et Bernard Caiazzo l’ont confirmé : l’AS Saint-Etienne se montrera active lors du prochain mercato d’hiver.

« Pour le mercato, je parle de renforts, pas de recrues. Il vaut mieux prendre deux très bons joueurs plutôt qu’en prendre six. Le rôle de Jean-Louis Gasset est très important, » a ainsi martelé Caiazzo. Le couple présidentiel a également précisé qu’il rendrait son tablier une fois le club mis hors de danger. Ce soir, l’ASSE quinzième au classement, affronte l’AS Monaco. Un match déjà crucial pour la suite de la saison stéphanoise. Les prochaines tribulations des Verts promettent d’être haletantes...