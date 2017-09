Dans quelques jours, le PSG va débuter sa campagne de Ligue des Champions à Glasgow face au Celtic. Le temps pour Neymar, Mbappé et ses coéquipiers d’étrenner leur nouvelle tunique Third. Terminé le maillot blanc avec les reflets holographiques et place désormais à un maillot noir. Un maillot d’un noir élégant, qui allie style et innovation grâce à la technologie Aeroswift.

Le noir profond de la silhouette entière (maillot, short, chaussettes) et l’effet camouflage géométrique donne à la tenue un design innovant et contemporain. La bande blanche sur les épaules et les bras comprend un maillage, également présent en noir en dessous du col. À noter que le mot « Paris » est inscrit au dos du maillot et que la mention « Ici c’est Paris » est inscrite à l’intérieur.

