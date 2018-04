Le Paris Saint-Germain a eu de nombreux problèmes avec ses latéraux cette année. Layvin Kurzawa a du mal à enchaîner les bonnes performances quand Yuri Berchiche est bien trop limité. Côté droit, Dani Alves se fait vieillissant et a failli au pire moment contre le Real Madrid quand Thomas Meunier est cantonné au banc des remplaçants notamment parce que défensivement, le Belge éprouve des difficultés. Par conséquent, le Paris SG devrait se renforcer sur ces postes.

Mais il y a aussi autre chose à prendre en compte. C’est le fair-play financier. Scruté de près, le club de la capitale se doit de faire attention et d’opter pour une stratégie différente sur le marché des transferts. Ainsi, les décideurs franciliens vont commencer à regarder les jeunes joueurs à fort potentiel, qu’ils pourront revendre plus cher et qui apporteront sur le terrain comme cela a été le cas avec Marco Verratti, venu à l’époque de Pescara en Serie B.

Pellegrini et Sessegnon aussi pistés ?

Mais là, ce n’est pas un joueur d’un club inconnu qui aurait reçu une offre du leader du championnat de France. Ce joueur ? Le latéral gauche très prometteur du FC Barcelone Juan Miranda. Miranda est actuellement sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en juin 2019. Les Catalans, après l’épisode Neymar de l’été dernier, ne devraient pas être ravis de voir Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi traîner autour de l’un de leurs joueurs les plus prometteurs.

Mais ce n’est pas tout. Selon Mundo Deportivo, le PSG aurait bel et bien transmis une offre pour le joueur, mais ne serait pas seul sur les rangs. D’autres formations européennes auraient transmis une offre au joueur qui devra alors faire son choix entre tous les prétendants, sans oublier le FC Barcelone. Côté Parisien, on est aussi un peu charmé par Luca Pellegrini, de l’AS Roma, ou encore Ryan Sessegnon, de Fulham, selon nos confrères de Culture PSG. Le club français devrait donc être très actif cet été et trouver sa perle rare.