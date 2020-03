L’écart sportif et financier entre le Paris Saint-Germain, dont la supériorité se fait de plus en plus écrasante année après année, et le reste des clubs n’est plus à prouver. Cela fait déjà presque une décennie que le club de la capitale peut se permettre d’attirer certains des meilleurs joueurs de la planète dans ses rangs, en plus de pouvoir leur offrir des salaires colossaux, dépassant même souvent ce que peuvent toucher des joueurs du FC Barcelone, du Real Madrid ou des grosses écuries anglaises. Et France Football vient de dévoiler le classement des 10 joueurs les mieux payés du championnat de France.

Sans surprise, on retrouve uniquement des Parisiens, à l’exception du Monégasque Wissam Ben Yedder. Comme on s’en doutait, c’est Neymar qui caracole en tête du classement, avec un salaire annuel brut de 48,9 millions, un total qui prend aussi en compte les différentes primes contractuelles auxquelles a le droit la star brésilienne. L’ancien du FC Barcelone touche plus du double que son dauphin, qui n’est autre que son coéquipier Kylian Mbappé, qui va gagner 21,2 millions d’euros. Contrairement au numéro 10, les émoluments du Français ont grimpé, de 1,9M€ au total.

Wissam Ben Yedder, l’intrus

Derrière les deux vedettes du PSG, on retrouve un troisième Parisien, à savoir Edinson Cavani, qui touche 18,4 millions d’euros brut à l’année. Un salaire qu’il ne pourra a priori plus maintenir dans sa prochaine destination, puisqu’il quittera Paris cet été au terme de son contrat. Marco Verratti touche lui 17 millions d’euros par an, alors que le capitaine Thiago Silva est lui à 15,2 millions d’euros annuels.

Son compatriote Marquinhos encaisse 13,4 millions d’euros, c’est un tout petit peu plus qu’Angel Di Maria et ses 13,3 millions d’euros. Les trois dernières places du top 10 sont occupées par des joueurs arrivés (ou revenus) en Ligue 1 l’été dernier : Keylor Navas (11M€ par an), Wissam Ben Yedder (8,4M€ par an) et Mauro Icardi qui ferme la marche avec 8,3M€, juste devant Cesc Fabregas (8M€ par an) qui reste donc aux portes du top 10 des joueurs les mieux payés du championnat.