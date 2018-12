Kylian Mbappé. Voici le joueur qui caracole en tête du classement des buteurs de Ligue 1 à la mi-saison. Avec 13 buts au compteur, l’attaquant tricolore a brillé durant cette première partie de championnat. Il devance Emiliano Sala (12 buts). Ce qui permet à l’Argentin de faire son entrée dans le classement des meilleurs buteurs en activité au sein du championnat de France. Voici le classement complet :

-Edinson Cavani (31 ans, Paris Saint-Germain) : comme l’année dernière, El Matador trône toujours en tête de ce classement. L’international uruguayen en est à 126 buts en 176 rencontres de Ligue 1. Même si son entente sur le terrain avec Neymar (30 buts en 32 matches de L1) et Kylian Mbappé (42 buts en 80 matches de L1) n’est pas toujours parfaite, l’ancien joueur du Napoli demeure un redoutable buteur. Cela ne l’empêche pas d’ailleurs d’avoir déjà claqué 10 buts en championnat cette saison dont un triplé face à l’AS Monaco. Monsieur Edi répond toujours présent !

-Jimmy Briand (33 ans, Girondins de Bordeaux) : l’ancien joueur de l’OL est toujours d’attaque ! Alors qu’il devait quitter la France et rejoindre l’Impact Montréal cet été, il a finalement posé ses valises en Gironde. Ce qui a d’ailleurs causé quelques problèmes avant l’En Avant Guingamp, son précédent club. Cette saison, il en est à 4 buts inscrits en 14 apparitions. Cela s’ajoute donc à ceux qu’il a pu marquer sous les maillots de Rennes, Lyon et Guingamp. Le Français en est à 89 buts en 400 matches de championnat de France.

-Florian Thauvin (25 ans, Olympique de Marseille) : l’année dernière, l’international français a porté son équipe à bout de bras. Et cette saison, le champion du monde est reparti sur les mêmes bases lui qui a déjà trouvé la mire à 11 reprises en Ligue 1 lors de cet exercice 2018-2019. Ce qui porte son total à 73 buts en 203 rencontres de championnat. De quoi lui permettre de se placer sur la troisième marche du podium de ce classement.

-Dimitri Payet (31 ans, Olympique de Marseille) : un autre joueur phocéen s’est glissé dans ce classement. Comme Thauvin, Payet demeure un élément très important de l’effectif de Rudi Garcia. En 368 matches de Ligue 1, le footballeur passé par Nantes, Saint-Étienne, Lille et donc Marseille, en est à 71 réalisations. Soit cinq de moins que son coéquipier olympien.

-Nolan Roux (30 ans, En Avant Guingamp) : Brest, Lille, Saint-Étienne, Metz et désormais Guingamp. L’attaquant né en 88 poursuit son tour de France. Arrivée en Bretagne cet été, il n’a marqué qu’un seul petit but au sein d’une formation qui connaît de grandes difficultés. C’était le 18 août face au Paris Saint-Germain. Depuis ? Plus rien. Avec 71 buts en 252 rencontres, il reste malgré tout l’un des buteurs les plus expérimentés de notre championnat.

-Souleymane Camara (35 ans, Montpellier) : comme Nolan Roux, le joueur né en 82 est lui aussi un buteur doté d’une grande expérience. La trentaine bien entamée, l’inusable joueur du MHSC continue d’apporter. Remplaçant, il n’a joué que 5 matches cette saison dont 4 en L1. Il n’a pas mis ce temps à profit pour marquer des buts. Mais il avait été efficace par le passé. Au total, Camara a planté 59 buts en 402 matches. Sous contrat jusqu’en juin prochain, il a encore quelques mois pour continuer à sévir et faire augmenter ces chiffres avec un club de la Paillade auteur d’une belle saison.

-Loïc Rémy (31 ans, LOSC) : après cinq ans à l’étranger, l’ancien joueur de Chelsea a fait son grand retour dans l’Hexagone cet été. C’est dans le Nord qu’il a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière. A plus de 30 ans, l’attaquant né en 87 a été recruté pour amener son expérience au sein d’une formation lilloise très jeune. Après des premiers pas peu évidents, Rémy semble trouver sa place (1 but, 2 passses décisives) dans une attaque portée par Nicolas Pépé ou Jonathan Bamba. Les Dogues auront besoin du Français aux 58 buts en 176 matches pour espérer viser plus haut cette saison.

-Radamel Falcao (31 ans, AS Monaco) : un but derrière Loïc Rémy, on retrouve El Tigre. En 91 rencontres de championnat de France, le Colombien a été buteur à 57 reprises. Souvent blessé, l’ancien de l’Atlético reste un goleador efficace et régulier. Alors que le club de la Principauté vit une saison cauchemardesque, il aura besoin de retrouver un grand Falcao (7 buts) pour sauver sa tête et éviter une descente en L2 . D’autres coups de griffes du Tigre sont attendus !

Nabil Fekir (25 ans, Olympique Lyonnais) : le capitaine des Gones vit une année un peu plus difficile. En 10 matches, il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en L1. Ce qui est moins que l’année dernière au même stade de la saison où il en était à 11 réalisations et 3 passes décisives. Un exercice précédent durant lequel il a marqué au total 18 buts qui lui ont permis de faire son entrée dans ce top 10 des meilleurs buteurs de L1 en activité. En 128 rencontres, Fekir c’est 49 buts. Si le champion du monde passe la deuxième et retrouve son efficacité, il devrait encore grimper dans ce classement.

Emiliano Sala (28 ans, FC Nantes) : on n’arrête plus l’Argentin ! Cette saison, l’attaquant âgé de 28 ans est dans une forme phénoménale lui qui a planté 12 buts. Actuellement, il est le deuxième meilleur buteur du championnat de France derrière Kylian Mbappé. Forcément, cela attire l’attention des clubs étrangers à l’approche du mercato d’hiver. Mais Nantes ne le laissera pas filer comme ça ! Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur de Bordeaux et Caen réalise une belle année qui lui permet d’intégrer le top 10 des meilleurs buteurs de L1 en activité. En 141 rencontres, il en est à 48 buts. S’il poursuit sur son rythme infernal, il pourrait bien rattraper les joueurs placés devant lui.