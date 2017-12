Edinson Cavani (30 ans, Paris Saint-Germain) : arrivé en France en 2013 en provenance de Naples, l’attaquant uruguayen attendait le départ de Zlatan Ibrahimovic pour récupérer le poste d’attaquant axial. Dans cette position, il empile les buts avec 107 réalisations en 151 matches joués en première division. Il forme avec Neymar et Mbappé un redoutable trio. Les défenses de Ligue 1 peinent à les neutraliser.

Jimmy Briand (32 ans, Rennes) : après un passage en Allemagne lors de la saison 2014-2015, il revient en France à Guingamp. Depuis son retour en Ligue 1, il marque but sur but avec Guingamp 25 réalisations. Avant la parenthèse d’Hanovre, il avait marqué 55 buts en 279 matches avec Rennes et l’Olympique Lyonnais. Son total se porte donc à 80 réalisations en 348 matches joués.

Dimitri Payet (30 ans, Marseille) : Pour son deuxième passage dans la cité phocéenne, Il alterne le bon et moins bon dans ses performances avec 21 buts marqués. Dans les autres clubs où il est passé en Ligue 1, il dépasse au moins la barre de 10 buts notamment à Saint-Etienne (19) et à Lille (18). A Nantes, son club formateur, il compte 5 buts. Un total de 63 réalisations en 331 matches joués.

Souleymane Camara (34 ans, Montpellier) : surnommé le superbub car il a inscrit de nombreux buts en entrée de jeu, il a trouvé le chemins des filtes qu’a deux reprises avec le MHSC cette saison. Comptant 59 buts en 387 matchs avec Monaco, Guingamp, Nice et donc Montpellier, l’international sénégalais partage cette place avec un autre buteur.

Nolan Roux (29 ans, Metz) : l’avant-centre de Metz ne fait pas beaucoup de bruit, mais il marque des buts dans l’élite du football français. En 218 matchs en Ligue 1, il a inscrit 59 buts, que ce soit à Saint-Etienne, avec le Stade Brestois ou encore le Lille. Cette saison il détient trois réalisations chez les Grenats.

Florian Thauvin (24 ans, Marseille) : Auteur d’une première partie de saison remarquable sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, il est devenu un élément indiscutable dans le onze de départ. Il s’est révélé en Corse à Bastia en remportant le titre de meilleur espoir en 2013. Avec 48 buts en 169 matches joués en Ligue 1, il se classe 6e

Falcao (31 ans, Monaco) : l’attaquant colombien a été l’artisan principal du titre de champion de France de sa formation cet été. Le serial buteur a confirmé en marquant 15 buts en Ligue 1 à l’issue de la phase aller. Depuis son arrivé sur la Principauté, il a inscrit 47 buts en 63 matches joués.

Julien Féret (35 ans, Caen) : le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen n’est pas respecté uniquement parce que c’est un ancien mais aussi pour ses lignes de statistiques. Avec les Normands de Caen, l’AS Nancy ou Rennes, il a dépassé la barre des 40 buts (46 buts en 310 matches).

Benjamin Nivet (40 ans, Troyes) : capitaine emblématique de Troyes, sa science du jeu précieuse a permis à son équipe, promu durant cet exercice, de réussir la première partie de saison 2017-2018 en Ligue 1. Il a marqué 45 buts dans l’élite en 311 matches joués dont 27 avec Troyes, 18 avec Caen et 0 à Auxerre.

Yoann Gourcuff (30 ans, Stade Rennais) : le milieu de terrain international français a connu trois clubs français. Beaucoup se rappellent de ses performances avec les Girondins de Bordeaux et d’autres ont raillé ses absences avec l’Olympique Lyonnais, mais le joueur du Stade Rennais compte tout de même aujourd’hui 44 buts (deux cette saison) en 267 matchs de première division.