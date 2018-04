Les supporters de l’OM attendaient avec une impatience non dissimulée les débuts de Boubacar Kamara avec l’équipe fanion. Si ceux-ci ont tardé, le principal protagoniste n’a pas eu trop de mal à subjuguer les observateurs avisés du club phocéen. Le natif de Marseille a ainsi fêté sa première titularisation de la saison avec son club formateur le week-end dernier à Dijon. A cette occasion, l’intéressé était aligné au poste de latéral gauche. Un baptême du feu que le jeune homme âgé de 18 ans a passé sans encombre, réalisant un match sérieux et démontrant au passage de belles dispositions techniques et physiques.

Visiblement satisfait de sa prestation, son entraîneur Rudi Garcia n’a pas hésité à l’aligner en charnière centrale jeudi en quart de finale de Ligue Europa à Leipzig (1-0). Et pour sa première européenne, Kamara a plutôt convaincu face à une adversité féroce. Accessoirement, la pépite phocéenne a aussi redistribué les cartes en charnière centrale, reléguant Abdennour et Sertic au second plan. Présent en conférence de presse ce samedi, le second nommé a adressé un concert de louanges à son concurrent en défense centrale.

Kamara a bousculé la hiérarchie en défense

« Il s’intègre tout seul, c’est quelqu’un qui parle beaucoup, tout en étant discret. Je trouve qu’il s’épanouit sur le terrain, ça va être un très bon et un très grand joueur je pense. J’espère qu’il restera très longtemps à l’OM. Il est à l’écoute. On critique souvent la jeune génération, mais Bouba est quelqu’un qui écoute beaucoup et intègre très vite ce qu’on lui dit, » a ainsi commenté l’ancien Bordelais. Son de cloche identique concernant Rudi Garcia, extrêmement ravi des débuts de son jeune protégé.

« J’ai trouvé Bouba bien, intelligent dans le jeu, le placement. On leur avait dit avec Sakai de bien suivre Luiz Gustavo pour l’alignement. Il a bien su gérer son carton jaune pris prématurément lors de son premier match en coupe d’Europe. C’était important, il s’en est bien sorti, » a ainsi décrypté Garcia. Suffisant pour prétendre à une place de titulaire dimanche face à Montpellier au Vélodrome ? Réponse dimanche avant 21 heures...