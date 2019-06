Lancé en plein dans un mercato qui a du mal à prendre forme à cause du Fair-play financier et de ses ambitions limitées, l’OM peut toujours se réjouir de présenter ses nouveaux maillots. Ce vendredi soir, le club de la Canebière dévoile en compagnie de la marque Puma son maillot extérieur ainsi que son third pour la saison prochaine.

Après une tunique domicile restée dans le classique, les dirigeants ont décidé de rester dans les couleurs traditionnelles mais en ajoutant un petit ingrédient supplémentaire. Outre ce mélange de bleus, le maillot extérieur est constitué d’une multitude de petits panneaux, que l’on pourrait associer à des écailles. Comme pour mieux se sentir dans cette seconde peau.

De son côté, le maillot third sort du lot. Il est complètement noir, comme la tunique extérieure de la saison écoulée. Uni du bas à la poitrine, le vêtement adopte des tâches (d’un Puma ?) courant jusqu’au bout des manches. Pour se démarquer de la couleur sombre, le logo du club et de la marque sont jaunes. Cela motivera-t-il les joueurs à réaliser une grande saison ?

Ce maillot, cette histoire, c’est notre identité ©️

À l’Orange Vélodrome comme en ville, portons fièrement les couleurs de l’OM Disponible sur https://t.co/ISVL9q6iQm#LEFLOWDEMARSEILLE #FOREVERFASTER @pumafootball pic.twitter.com/dsfOrPXs67 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 21, 2019

