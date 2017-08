C’est l’heure du premier multi Ligue 1 de la saison avec notamment la rentrée de l’OL qui affrontait le promu Strasbourg. Avec les recrues Marçal, Marcelo, Traoré et Diaz alignées d’entrée, les Gones ont bien entamé leur championnat. Car si Depay manquait une énorme occasion au bout de 40 secondes, Diaz récompensait la domination de son équipe et marquait son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 23e). Sur son côté, Traoré faisait mal. C’est d’ailleurs lui qui provoquait un penalty transformé par Fekir (2-0, 59e). La fête était loin d’être terminée puisque Mariano y allait de son doublé (3-0, 60e), tout comme Fekir (4-0, 90e). Avec ce beau succès pour commencer, le nouvel OL est bien lancé et devient le leader provisoire.

Rendez-vous maintenant chez le rival voisin où la saison de Saint-Etienne sous les ordres de Oscar Garcia nourrit pas mal d’attentes. On n’a pas été déçu car face à un sérieux client comme Nice, Bamba ouvrait le score après seulement 4 minutes de jeu (1-0). Sans doute émoussés par leur voyage à Amsterdam en milieu de semaine, les Niçois semblaient dépasser et subissaient le jeu mais les Verts manquaient de réalisme à l’image de Tannane (6e, 36e). La rencontre s’équilibrait en seconde période et Nice donnait tout pour revenir tout en s’exposant aux contres stéphanois. Malgré pas mal de situations chaudes, le score ne bougeait pas et Oscar Garcia débute par une victoire de prestige en Ligue 1.

Montpellier rend hommage à Loulou par une victoire

Autre équipe attendue cette saison, Rennes, et son joli mercato, démarrait sur la pelouse de Troyes. Le début de partie était très animé avec des opportunités de chaque côté mais Niane se montrait maladroit (22e, 23e, 27e) tout comme les attaquants bretons (11e, 22e, 31e, 32e). C’est en deuxième période que le score se débloquait. Grandsir ouvrait la marque pour l’ESTAC (1-0, 47e) mais Rennes parvenait à égaliser par Tell (1-1, 69e) malgré la sortie sur blessure de Maouassa. Le promu tremblait en fin de partie mais tenait bon grâce à la maladresse de Sarr et de Mubele (84e). C’est donc sur un score nul de 1-1 que les deux équipes se quittaient.

Direction Metz qui recevait Guingamp pour une rencontre qui s’annonçait indécise. Et ce sont les locaux qui réalisaient la meilleure entame de match avec le but de la recrue Nolan Roux (1-0, 9e). Après un début timide, l’EAG enclenchait enfin la seconde et égalisait par l’intermédiaire de Briand sur penalty (1-1, 40e). Les Guingampais affichaient une plus grande forme en seconde période et parvenaient à prendre l’avantage par des jolis buts de Blas (1-2, 71e) puis de Diallo (1-3, 85e), et validaient un succès à l’extérieur pour débuter. Enfin, Montpellier, qui faisait un dernier au revoir à son président historique Louis Nicollin, s’est imposé face à Caen 1-0 grâce à un but du vétéran Camara (58e). Un beau dernier cadeau pour Loulou.

Les résultats du soir :

Saint-Etienne 1 - 0 Nice : Bamba (4e).

Troyes 1 - 1 Rennes : Grandsir (47e) ; Tell (68e).

Montpellier 1 - 0 Caen : Camara (58e).

OL 4 - 0 Strasbourg : Diaz (23e, 60e), Fekir (sp 59e, 90e).

Metz 1 - 3 Guingamp : Roux (14e) ; Briand (sp 40e), Blas (71e) et Diallo (85e).