Une soixantaine de kilomètres. Voici ce qui sépare aujourd’hui Lyon (3e, 63 points) et Saint-Étienne (4e, 62 points). Mais en Ligue 1, la distance entre les deux frères ennemis est beaucoup moins grande puisque les Verts n’accusent plus qu’un petit point de retard sur les Gones à trois journées de la fin du championnat de France. Alors que les hommes de Jean-Louis Gasset se sont imposés dimanche à Monaco (2-3), les troupes de Bruno Genesio ne sont pas parvenues à faire mieux qu’un match nul face au LOSC à domicile (2-2). Un résultat qui a donc éloigné les Lyonnais de la deuxième place. Ce qui a déçu les Rhodaniens à commencer par Bruno Genesio, interrogé en conférence de presse d’après match.

« On est déçus, on voulait se rapprocher de Lille. Déçu de prendre qu’un seul point même si le résultat n’est pas illogique. Lille a été hyper efficace en profitant de nos erreurs mais on a su revenir contre la meilleure défense du championnat. On fait le jeu, on marque des buts mais on encaisse trop de buts évitables. Il faut se concentrer sur les matches qui nous restent et assurer cette troisième place ». Au-delà de ça, il va falloir regarder plus que jamais dans le rétroviseur comme l’a reconnu Martin Terrier. J« e pense que la deuxième place s’éloigne un peu. Il faut aussi regarder derrière avec Saint-Étienne qui revient. Il faut garder cette troisième place maintenant (...) C’est vrai qu’il n’y a qu’un point d’écart avec l’ASSE. Mais un point, c’est déjà ça. Si on fait le boulot, je pense qu’on n’aura plus à regarder derrière. Il faut d’abord se concentrer sur nous ».

L’OL ne va rien lâcher

Même son de cloche du côté d’Anthony Lopes. « On a notre destin entre les mains depuis le début de la saison. Tout va se jouer jusqu’au dernier match. Il va falloir faire un 3 sur 3. On sait qu’on a un grand match à jouer le week-end prochain (...) Non, on se concentre sur nos performances, sur les résultats que l’on doit faire. On sait que l’on a notre destin entre nos mains. On l’a encore plus aujourd’hui. Il faudra faire de bonnes performances ». Cela commencera par un déplacement dimanche prochain à Marseille avant la réception de Caen puis un ultime match à Nîmes. Pendant ce temps, les Verts recevront Montpellier puis Nice avant de terminer par un déplacement à Angers. Trois finales à jouer pour deux formations qui auront forcément un peu de pression comme l’a expliqué Houssem Aouar.

« La pression, on l’avait déjà. On savait que Saint-Étienne n’était pas loin. En gagnant ce match à Monaco, ils ont mis un peu plus la pression. On voulait aussi avec une grande ambition se rapprocher de Lille. On n’a pas su le faire. On va essayer de se rattraper dès la semaine prochaine à Marseille ». Tout l’Olympique Lyonnais fait front et veut terminer en trombe. Léo Dubois y croit : « Il faut se concentrer sur Marseille maintenant et aller gagner. On va discuter, on va essayer de régler nos erreurs et aller à Marseille avec cet état d’esprit et je pense qu’on n’aura pas de soucis à gagner ». L’OL, comme l’ASSE, ne va rien lâcher dans un sprint final important aussi bien en Ligue 1 que pour la suprématie régionale.