La lutte pour une qualification en Ligue des champions se poursuivait ce samedi avec l’affiche entre l’OL et le FC Nantes. Victorieux 5-2 à Dijon la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais souhaitait enchaîner au Groupama Stadium. A cette occasion, Bruno Genesio alignait un 4-4-2 en losange avec Nabil Fekir en soutien du duo Memphis Depay et Bertrand Traoré. Mariano démarrait la rencontre sur le banc. Côté nantais, Claudio Ranieri optait pour un 4-2-3-1 avec Nakoulma en pointe. En début de match, l’OL obtenait la possession du ballon mais ne se montrait pas dangereux pour autant. Le FC Nantes se procurait la première opportunité du match sur un centre d’Iloki pour Thomasson qui ne parvenait pas à dévier le cuir (5e). Une première alerte qui réveillait les joueurs lyonnais. Sur un ballon mal renvoyé par la défense nantaise, Traoré décochait une belle volée bien repoussée par Tatarusanu (7e).

Les hommes de Bruno Genesio se procuraient une occasion incroyable sur un centre de Fekir pour Depay dont le retourné était sorti miraculeusement par Tatarusanu sur Traoré dont la volée s’écrasait sur la barre (12e). Par la suite les débats s’équilibraient et Nantes contrecarrait bien les plans lyonnais. Sur la droite, Dubois décalait Touré dont la frappe était bien captée par Lopes (28e). Lyon terminait bien le premier acte. Depay bien servi par Aouar voyait sa frappe filer à côté (30e) puis c’était au tour de Traoré alerté par Depay, de buter sur Tatarusanu (33e). Une fin de première période qui se matérialisait par un but. Nabil Fekir s’infiltrait dans la défense nantaise avant d’alerter Depay qui s’emmenait bien le ballon à l’aide d’une talonnade avant de tromper Tatarusanu d’une frappe tendue (1-0, 40e). L’international hollandais inscrivait le 78e but de la saison lyonnaise, un record dans son histoire en Ligue 1.

Depay dans tous les bons coups

Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais contrôlait les débats et se montrait dangereux avec l’insaisissable Depay dont le centre trouvait la tête d’Aouar qui heurtait le montant de Tatarusanu (52e). Trois minutes plus tard, Nabil Fekir après une superbe feinte décochait une belle frappe bien repoussée par le portier nantais. Nantes évoluait sur le reculoir et l’OL en profitait. Sur la droite, Traoré décalait Fekir qui centrait pour Aouar dont la reprise était sauvée sur la ligne par Djidji (59e).

La formation rhodanienne était enfin récompensée à la 68e sur une chevauchée de Depay qui se présentait dans la surface et laissait le soin à Traoré d’ajuster Tatarusanu (2-0, 68e). Les pensionnaires du Groupama Stadium voulaient asséner le coup de grâce. Bertrand Traoré voyait sa frappe repoussée par Tatarusanu. Le ballon revenait dans les pieds de l’ancien joueur de l’Ajax qui centrait pour Fekir dont la frappe était encore détournée par le portier nantais (70e). Grâce à ce probant succès, l’OL se hissait à la deuxième place au classement en attendant le match de Monaco face à Amiens, et s’accrochait encore un peu plus à son rêve de Ligue des champions.

