La dernière défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue 1 remontait à très longtemps. Les Parisiens s’étaient en effet inclinés face à Rennes sur le score de deux buts à zéro, mais c’était en mai 2018. Ce mercredi soir, ils ont perdu sur le même score, mais cette fois c’était face à une très belle formation rémoise, qui a su enfermer les individualités parisiennes et surtout sortir en contre au bon moment et de manière très efficace.

« Oui on a perdu, Reims a mérité sa victoire, car ils étaient plus proches de leur meilleur niveau que nous. Je suis déçu de notre performance. Au bout de 10-11 minutes, j’avais l’impression que ça pouvait être un bon match, mais chaque minute nous avons perdu en qualité. Non je ne regrette pas, j’ai décidé à l’avance. Il faut gérer une équipe et on a peu de joueurs utilisables, car les autres sont blessés. On doit prendre les décisions à l’avance et je les ai prises, car j’étais convaincu. Maintenant cela a des conséquences, on a perdu. Mais je ne pense pas que ce soit le changement de joueurs (qui a causé cette défaite ndlr), mais plus notre façon de jouer », a commencé par expliquer Thomas Tuchel en conférence de presse après la rencontre.

« On n’a pas fait le match qu’il fallait »

Mais Marquinhos, seul Parisien avec Pablo Sarabia, à s’être présenté en zone mixte, ne s’est pas cherché non plus d’excuse. « Ce soir (mercredi), ce n’était pas notre meilleure soirée. On n’a pas réussi à faire un bon match, on a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de duels. On savait comment était le contexte du match avec un Reims très discipliné avec un bloc bas et des contre-attaques très rapides. Ils ont su faire ce qu’il fallait et nous on n’a pas bien géré les contres et on n’a pas trouvé les espaces qu’il fallait. Les très peu d’occasions qu’on a eues, on n’a pas su les mettre au fond alors c’est une victoire méritée de Reims. Je pense qu’il ne faut pas dire que c’est à cause des absents qu’on a perdu ce soir (mercredi) », a lâché le capitaine en fin de rencontre avant d’aller un petit peu plus loin dans l’analyse.

« Le manque de concentration ? Ça, c’est plus le coach qui le sent parce que c’est lui qui le voit de l’extérieur. Des fois, il avait dit ça et on avait gagné. S’il a dit ça, c’est notre coach, c’est notre commandant, on doit faire mieux les prochaines fois et savoir mieux préparer les matches. C’est vrai que quand il y a beaucoup de changements et que beaucoup de joueurs ne sont pas à leur poste... Mais ce sont des joueurs de haut niveau, qui s’adapte vite, qui ont des qualités. Ce n’était pas à cause de ça. Si on analyse bien, on n’a pas fait le match qu’il fallait, on a raté beaucoup de ballons, on n’a pas créé d’occasion. On n’a pas été actif au pressing. On avait bien débuté le match, mais ça a baissé ensuite. En face, ils ont su être patients et profiter de nos moindres erreurs », a-t-il ensuite conclu. Beau joueur.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10