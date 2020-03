Ce dimanche soir, la Ligue 1 va vivre un joli choc de notre cher championnat hexagonal. En effet, le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) accueille l’Olympique Lyonnais (OL) pour le compte de la 28e journée (rencontre à suivre sur notre live commenté). Les Rhodaniens, qui ont joué la demi-finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain mercredi dernier (1-5), pourraient avoir un peu les jambes lourdes et ce sera aux Dogues d’en profiter.

Car cette rencontre à son importance. En cas de victoire, les hommes de Rudi Garcia pourraient fondre sur ceux de Christophe Galtier et reviendraient à trois petits points et à quatre du podium, avant la rencontre entre Rennes et Montpellier (17h00). Les Lillois, eux, pourraient reprendre la troisième position, tout dépend du résultat entre Bretons et Héraultais et donc profiter de la contre-performance de l’OM, ce vendredi, contre Amiens (2-2) pour se rapprocher de la seconde place.

Retour du 4-3-3 à Lyon ?

Pour ce choc, Christophe Galtier devrait rester fidèle à son 4-4-2. Dans les buts, Mike Maignan devrait bien être aligné et protégé par une ligne de quatre défenseurs composée de Celik et Bradaric sur les flancs et de Fonte et Gabriel dans l’axe central. Au milieu, le double-pivot pourrait être composé d’André et de Sanches quand, sur les ailes, Ikoné et Bamba devraient être alignés. Enfin, le duo d’attaquant Rémy-Osimhen devrait être reconduit.

À Lyon, Rudi Garcia devra se passer de Marçal, qui a écopé d’un carton rouge en milieu de semaine contre Paris. Le coach français devrait aligner un 4-3-3, qui avait un peu disparu des radars ces derniers temps. Dans les buts, Lopes est bien là et la défense pourrait être composée de Koné, Denayer, Marcelo et Dubois, de gauche à droite. Au milieu, Guimarães devrait évoluer en sentinelle et devant lui, Tousart et Aouar pourraient être les relayeurs. Enfin, Martin Terrier et Bertrand Troaré sur les ailes seront chargés d’envoyer de bons ballons à Moussa Dembélé.