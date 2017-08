La marche était trop haute pour l’OGC Nice. Lors de ces deux matchs de barrages de la Ligue des Champions, les Niçois n’ont pas été en mesure de rivaliser face à Naples, au-dessus sur le plan collectif et dans l’élaboration du jeu. Des joueurs comme Hamsik,

Mertens ou Insigne ont en fait voir de toutes les couleurs aux Aiglons. Après la deuxième défaite 2-0 face au club transalpin, Lucien Favre était particulièrement énervé lorsqu’il s’est exprimé devant les médias présents sur place. Il a notamment évoqué le cas Mario Balotelli, qui était en train de se faire straper au poignet sur la touche au moment du premier but napolitain, laissant les siens à 10.

« Ça venait un peu trop tôt pour Sneijder, tandis que Mario n’était pas dans le coup, il faut appeler un chat un chat. J’aurais du le sortir beaucoup plus vite, il a trop peu couru, il s’est trop peu investi », a-t-il expliqué en conférence de presse, après avoir dit, dans des propos visant probablement l’Italien, qu’il regrettait le manque d’implication de certains joueurs : « il y a eu trop peu d’investissement défensif chez certains de mes joueurs. Dès lors, c’était impossible ». Des propos similaires à ceux tenus en zone mixte devant les caméras de beIN Sports : « quand il y en a un ou deux qui font n’importe quoi sur le terrain c’est impossible de gagner un match. Balotelli ? C’est difficile mais c’est un truc pas possible, une fois c’est les chaussures, une fois c’est un truc la (dit-il en montrant son poignet, ndlr), je ne sais pas si c’est la raison de la défaite, des fois on joue a 10 mais on encaisse pas de but ».

Et ce n’est pas tout, puisqu’il a aussi été interrogé sur le mercato niçois, et là encore, il ne semble pas satisfait des arrivées. « Pour construire il faut remplacer le matériel qui était là et ce n’est pas encore là, après on peut commencer à compléter, pour le moment c’est du bricolage. C’est dur à trouver des arrivées à 10 jours de la fin du mercato », a-t-il expliqué, probablement en référence au fait que Dalbert n’ait pas été remplacé par exemple. Autant dire que les dirigeants niçois vont devoir s’activer pour satisfaire les besoins de leur coach...