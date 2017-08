L’OGC Nice devait réaliser un véritable exploit ce soir, devant son public. A l’aller, les troupes de Lucien Favre s’étaient inclinées sur le score de 2-0 en terres napolitaines, en étant totalement dominées par le club du sud de l’Italie, qui auraient pu gagner avec un avantage encore plus conséquent. Et pour ce match, l’entraîneur suisse pouvait compter sur Wesley Sneijder et Mario Balotelli, tous deux absents lors du match aller. Saint-Maximin accompagnait d’ailleurs l’Italien devant. Côté napolitain, après des rotations en championnat ce week-end, c’était du classique, et la bande de Mertens et Insigne était bien présente sur la pelouse. Au final, Nice n’a pas pu créer l’exploit.

Dès le coup d’envoi de la rencontre, les Italiens mettaient le pied sur le ballon et exerçaient un pressing très haut dès que les locaux avaient le ballon. Les Aiglons s’offraient cependant la première frappe de la rencontre, de l’extérieur de la surface, oeuvre de Sneijder, mais Reina était dessus (5e). Propres dans la relance, les Niçois se frayaient facilement des chemins vers les derniers mètres adverses, mais étaient ensuite trop imprécis, à l’image de Saint-Maximin. Mertens profitait lui d’une erreur de Seri et de Dante mais Cardinale sortait une parade décisive devant le Belge (14e). Le Belge, bien accompagné par Insigne, mettait le feu, mais comme les Niçois, les Napolitains se loupaient toujours dans le dernier geste. Si l’intensité était de mise, les occasions elles étaient finalement rares.

Nice n’était pas au niveau

Un scénario qui faisait logiquement les affaires des Italiens, peu inquiétés par leurs homologues. Coté niçois, Sneijder n’était que trop peu influent dans le jeu et Balotelli n’avait pratiquement aucun ballon à se mettre sous la dent. Les Nissards allaient d’ailleurs être cueillis à froid dès le retour des vestiaires. Insigne décalait à gauche pour Hamsik, ce dernier centrait pour Callejon qui n’avait plus qu’à expédier le ballon au fond (0-1, 48e). Un but où Balotelli aura des choses à se reprocher, puisqu’il était sorti pour se faire bander la main, se fritant avec l’arbitre, sous la colère de Favre. Dans la foulée, Mertens touchait lui le montant gauche de Cardinale (49e) !

Dès lors, la rencontre était pratiquement pliée pour le club de la Cote d’Azur, qui ne faisait de toutes manières pas le poids dans le jeu. La différence de niveau était trop importante, mais on attendait éventuellement certains joueurs à un meilleur niveau, comme Jean Michael Seri, finalement assez discret. Cardinale devait ensuite se montrer décisif devant Insigne (63e), avant de capter une nouvelle frappe de l’Italien (65e). Les Niçois semblaient avoir abdiqué et prenaient l’eau sur chaque coup de rein, et la très bonne entrée de Zielinski n’arrangeait rien. Balotelli était lui sifflé lors de sa sortie. Insigne y allait de son petit but en fin de match (0-2, 89e), et Nice jouera donc la Ligue Europa cette saison.

