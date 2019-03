Après plusieurs mois de négociation, l’Olympique de Marseille avait enfin réussi à recruter Mario Balotelli. L’été dernier, le club phocéen avait en effet fait de l’attaquant italien une priorité lors du mercato estival mais ce dernier avait finalement décidé de rester du côté de l’OGC Nice. Après une première partie de saison compliquée (aucun but en 10 matches), l’ancien joueur de Liverpool a changé d’avis puisqu’il s’est engagé en faveur de l’OM en janvier dernier pour les six prochains mois. Ses débuts étaient donc forcément attendus, et « Super Mario » n’a pas déçu.

Auteur d’un but lors de son premier match, face au LOSC à l’Orange Vélodrome (défaite 1-2), Mario Balotelli a continué sur sa lancée. Buteur ensuite face à Dijon, Amiens et Saint-Etienne, l’international italien en est désormais à quatre réalisations en six apparitions sous le maillot olympien. Reste désormais à savoir si le principal concerné va continuer sur cette lancée dans les semaines et mois à venir. Et quand est-il de l’été prochain également ? En fin de contrat le 30 juin 2019, Mario Balotelli sera libre s’il ne prolonge pas son bail à l’OM. Et alors que son avenir reste encore un peu flou, le joueur de 28 ans a évoqué le sujet pour La Provence.

Lors d’une interview accordée au média phocéen, qui paraîtra ce samedi, Mario Balotelli a en effet été très clair concernant son avenir et une éventuelle prolongation. « La vérité, c’est que mon contrat se termine à la fin de l’année. Et après, on va discuter. J’ai dit à mon agent que j’étais bien ici. J’ai envie de rester », a tout simplement expliqué l’ancien avant-centre de l’OGC Nice. Le message est donc assez clair. Heureux au sein du club phocéen, « Super Mario » semble plutôt partant pour rester à l’OM la saison prochaine. Une nouvelle qui devrait donc ravir les supporters phocéens.