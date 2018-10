Avec 10 victoires de suite, le PSG marche sur la Ligue 1 depuis le début de la saison. Problème, le champion de France en titre a affiché ses limites quand le niveau s’élève en Ligue des Champions. La défaite à Liverpool et le nul arraché face à Naples en milieu de semaine en disent long sur les progrès encore à accomplir. Thomas Tuchel est bien conscient de cela même s’il se dit plutôt satisfait du contenu de la seconde période face aux Italiens. Comme souvent depuis quelques années, le PSG n’est plus aussi serein face à un adversaire qui impose une certaine intensité.

Voilà à quoi devra encore s’attendre Paris face à l’OM dimanche soir au Vélodrome (21h, rencontre à suivre en live sur Foot Mercato). L’entraîneur parisien, qui va vivre son premier "Classique" à la française, estime que c’est une bonne opportunité pour son équipe de progresser seulement, avec l’enchaînement des matches, les blessés et les suspensions, il déplore aussi le manque de profondeur de son effectif. Présent en conférence de presse ce samedi matin, l’Allemand estime qu’il faudra revenir à la charge pour un milieu de terrain défensif cet hiver.

Tuchel veut toujours un numéro 6

« Oui, le numéro 6, c’est une priorité pour le mercato hivernal. C’était une priorité lors du dernier mercato et ça l’est toujours. C’est dangereux d’utiliser toujours Adrien (Rabiot, ndlr) et Marco (Verratti, ndlr). C’est trop si on joue seulement avec deux joueurs à ce poste. On doit avoir un troisième au top niveau pour jouer en 4-3-3 ou avoir trois joueurs d’axe. C’est nécessaire », réclame l’Allemand d’un ton convaincu mais toujours avec le sourire. Il a pourtant au sein de son effectif un Lassana Diarra, qui joue peu, et a même tenté de faire monter Marquinhos d’un cran sans que cela ne soit une grande réussite jusque-là. Tuchel se dit tout de même que le Brésilien a les capacités pour jouer à ce poste.

« On veut jouer seulement dans un système qui convient aux joueurs. Ça dépend aussi de Marquinhos. Je suis encore convaincu qu’il peut jouer 6. Mais c’est clair que nous souffrons aussi car Thiago Silva est blessé (face à l’OM dimanche, ndlr) », prévient le coach. D’après lui, les semaines à venir seront décisives pour son PSG, et ça commence dès demain au Vélodrome. « Nous savions avant que ça serait difficile dans ce groupe avec Naples et Liverpool. Je ne suis pas déçu ou triste. On a encore un match difficile là-bas (à Naples, ndlr). Les trois semaines à venir seront décisives. Nous le savions avant. Je pense seulement dire : "bienvenue dans la réalité". Je pense que demain est le moment parfait pour montrer notre progression. » Au PSG de jouer alors.