Après sa piètre performance en milieu de semaine contre le Real Madrid (2-2), le Paris Saint-Germain à l’occasion de se refaire la cerise ce dimanche soir en se déplaçant en Principauté pour affronter l’AS Monaco (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Ces rencontres réussissent, en général, plutôt bien aux Parisiens d’autant que les Monégasques seront privés de l’un de leurs atouts offensifs, Islam Slimani, qui a écopé d’un carton rouge lors de la dernière rencontre des hommes de la Principauté.

Côté parisien, Thomas Tuchel l’a déjà expliqué, il est peu probable qu’on voit à nouveau les quatre offensifs (Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi) démarrer la rencontre tant le bloc est déséquilibré avec ces quatre en même temps sur le terrain. On devrait donc s’orienter vers un schéma un peu plus classique en 4-3-3 pour l’entraîneur allemand du club francilien. En revanche, du côté du club princier on se dirigerait plutôt vers un schéma tactique avec deux attaquants et cinq milieux de terrain.

Di Maria sur le banc ?

Pour cette rencontre, Leonardo Jardim sera donc privé d’Islam Slimani, mais c’est à peu près tout concernant les habituels titulaires. Lecomte sera bien évidemment titulaire dans les buts et protégé par une ligne de trois composée de Jemerson, Kamil Glik et Benoît Badiashile. Pour tenter de gagner la bataille de l’entrejeu, Gil Dias et Gelson Martins seront sur les côtés tandis que Tiémoué Bakayoko, Adrien Silva et Aleksandr Golovin s’occuperont de l’axe central. Enfin, devant, Wissam Ben Yedder sera accompagné de Jean-Kevin Augustin.

Côté parisien, Thomas Tuchel devra faire ce dimanche soir sans Marco Verratti. Le héros de mercredi, Keylor Navas, gardera les buts tandis que Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo devraient former la ligne de quatre qui le protégera. Julian Draxler et Idrissa Gueye devraient aider Marquinhos au milieu de terrain. Devant, Angel Di Maria pourrait être laissé sur le banc pour faire de la place à Neymar, qui évoluerait côté gauche. Kilian Mbappé serait à droite et enfin, Mauro Icardi devrait encore être préféré à Edinson Cavani.