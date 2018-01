Fin de la 20e journée de Ligue 1 avec le déplacement du PSG à Nantes. Le leader incontesté reste sur trois succès de suite en championnat mais la rencontre à La Beaujoire avait des allures de match piège. Ranieri alignait un 3-5-2 avec Diego Carlos, Pallois et Awaziem en défense. Bammou et Sala occupaient le front de l’attaque soutenus par Dubois et Lima dans les couloirs. En face, la composition parisienne était attendue après les déboires de la rentrée des Sud-Américains. Cavani revenait dans le zone de départ associé à Mbappé et Di Maria, à l’inverse d’un Thiago Silva qui démarrait sur le banc. Marquinhos et Kimpembe jouaient en défense avec Alves et Kurzawa sur les côtés. Lo Celso était titulaire au milieu.

Malgré une composition défensive mais pas maladroite quand il s’agit de sortir le ballon, le collectif nantais avait bien du mal face à un PSG tout en maîtrise. Dans cette première demi-heure, les joueurs de la capitale dominaient largement le cuir grâce notamment à une technique irréprochable. Paris ne se procurait pas vraiment d’opportunités mais la seule suffisait à prendre l’avantage. Cavani repiquait dans l’axe et voulait trouver Mbappé mais l’attaquant laissait passer intelligemment pour Di Maria qui battait Tatarusanu de près (0-1, 12e). Il n’y avait pas grand-chose d’autre à se mettre sous la dent hormis cette situation de Dani Alvès dans la surface (15e).

Nantes inquiète le PSG mais ça ne suffit pas

Il fallait attendre le dernier quart d’heure pour retrouver un peu d’activité. Nantes sortait enfin de son camp mais ça laissait des espaces aux Parisiens. Di Maria ratait une occasion immanquable après un échange, Verratti-Mbappé-Rabiot (37e). Dans la foulée, Lo Celso ne parvenait pas à concrétiser une belle situation à l’entrée de la surface (39e). Résultat à la pause, le PSG laissait Nantes en vie pour la seconde période. Mal lui en a pris car les Canaris sont revenus avec de bien meilleures intentions sur la pelouse. Plus hauts sur le terrain, plus pressants et plus justes, ils s’offraient un bon temps fort caractérisé par cette tête de Diego Carlos (47e) de peu à côté, et cette erreur de Kurzawa que Sala n’arrivait pas à concrétiser (56e).

Secoué le PSG répliquait par un service de Mbappé pour Di Maria qui de nouveau ne cadrait pas malgré son bon positionnement (57e). Il en fallait plus pour intimider Nantes. Sur coup-franc, Sala pensait égaliser seulement l’arbitre accusait à tort l’Argentin d’un hors-jeu (61e). Bammou lui manquait de réalisme dans la surface même s’il y avait probablement mieux à faire (64e). Il y avait une odeur de KO dans l’air puisque les deux formations cherchaient à tuer le match en profitant des espaces laissés aux quatre coins du terrain. La tête de Rabiot passait au-dessus (77e) puis frappait sur le poteau (90e+3) et Tatarusanu s’employait sur la reprise de Mbappé (85e). Thomasson lui ne parvenait pas à aller au bout de l’action (84e). Avant de siffler la fin, Nantes terminait à dix avec l’expulsion improbable de Diego Carlos pour une altercation avec l’arbitre. Paris n’a pas du tout brillé et remplit sa tâche au minimum.

L’homme du match : Marquinhos (7) : capitaine du soir en l’absence de Thiago Silva, le joueur n’a pas été trop mis en danger durant la première période. Face à la faiblesse offensive nantaise, il s’est contenté de rares duels globalement remportés. Il a tout de même été coupable de quelques relances envoyées directement dans les pieds adverses (26e). En seconde période, il a dû élever son niveau de jeu et a envoyé quelques tacles bien sentis dans sa surface (49e, 65e, 77e), affichant son autorité.

FC Nantes :

Ciprian Tatarusanu (5,5) : début de match compliqué pour le Roumain avec un but encaissé rapidement (12e). Il a ensuite eu de la chance sur une occasion de Di Maria qui heurte la barre (36e). Sinon, il n’a pas était mis davantage à disposition sur la première période. Dans le second acte, il effectue une belle sortie devant Angel Di Maria sur un contre (63e). Son jeu au pied a cependant porté à défaut avec plusieurs ballons perdus. Il effectue un bel arrêt sur une reprise de volée signée Mbappe en fin de match (85e) et capte une tête de Thomas Meunier sur corner (89e)

Chidozie Awaziem (5) : présent dans le défi physique, le Nigérian a bien tenu sa place sur le flanc droit de la défense nantaise. Une seule largesse à noter pour lui. Sur un contre, il oublie complètement Angel Di Maria qui était tout seul au second poteau (37e), heureusement pour lui l’Argentin voit sa frappe mourir sur la transversale. Le joueur prêté par le FC Porto a apporté aussi dans le jeu offensif avec quelques bons débordements côté droit.

Diego Carlos (5) : très vigilant, le Brésilien a parfaitement joué son rôle de leader de défense en repoussant quelques attaques parisiennes. Il s’est cependant fait avertir très vite suite à un contact avec Marco Verratti (29e). Suite à un coup franc de Lima, il réussit à s’élever plus haut que tout le monde mais sa tête passe au-dessus (48e). Sa puissance et ses qualités dans le jeu aérien ont fait beaucoup de bien au Nantais. En fin de match il se fait expulser sévèrement pour avoir fait tomber Tony Chaperon (90e +1).

Nicolas Pallois (5,5) : souvent pris dans son dos en début de match, l’ancien Bordelais a été mis en difficulté. Sur le premier but parisien, il se fait complètement surprendre par la feinte de Mbappe. Il a reçu un carton jaune (41e) pour une faute sur Edinson Cavani. En seconde période, il intervient devant Cavani et empêche l’Uruguayen de s’avancer seul face au but (47e). Il réussit ensuite une belle intervention sur Mbappe qui allait se retrouver seul face à Tatarusanu (69e). Après un premier acte timide, il s’est davantage montré en seconde période avec de nombreuses interventions.

Léo Dubois (6) : volontaire, il a fait de nombreux efforts dans la récupération de balle. Il a aussi essayé d’apporter offensivement avec plusieurs débordements sur le côté gauche. Il a aussi tenté sa chance en fin de première période, mais sa frappe s’envole au-dessus du but adverse (43e). En seconde mi-temps, il a continué d’avoir une forte activité en déclenchant plusieurs offensives. Un match accompli pour lui qui laisse sa place à Adrien Thomasson (81e). Le milieu a trop manqué de justesse pour se montrer dangereux.

Lucas Lima (5,5) : C’est lui qui s’offre la première occasion du match avec un coup franc repoussé par Aréola (2e). Néanmoins son mauvais positionnement sur la passe de Cavani permet à Angel Di Maria de ne pas se retrouver hors-jeu et de marquer (12e). Il a pris sa chance à 25m en fin de première mi-temps, mais son ballon ne trouve pas le cadre (42e). En deuxième période, il a délivré quelques centres intéressants non convertis. Il a adressé une belle passe en profondeur pour Thomasson mais le joueur s’est heurté à Areola (87e). Défensivement il a également redressé le cap en seconde mi-temps en étant plus appliqué.

Valentin Rongier (4,5) : capable d’apporter du danger sur de rares séquences, il a réussi à reprendre un centre de Dubois dans la surface adverse, mais le ballon termine en sortie de but (35e). Le milieu nantais a également créé quelques décalages intéressants pour ses coéquipiers. Il a manqué de justesse avec un coup franc dangereux qui termine dans le mur adverse (51e). Le milieu a été important en phase défensive également avec 13 ballons récupérés.

Andrei Girotto (3) : il s’est offert une tentative à 40m du but parisien après avoir vu Areola avancer (25e). En dehors de ça, le Brésilien n’a pas été très inspiré ce soir. Avec un manque de justesse dans ses passes (79% de réussite), il n’a pas permis à son équipe de se montrer suffisamment dangereuse. Il sort remplacé par le jeune Santy N’Gom (72e) qui n’a pas réussi à faire mieux que lui.

Abdoulaye Touré (5,5) : souvent surpris en début de rencontre, le milieu défensif a notamment concédé un petit pont donné par Kylian Mbappe avant de commettre une faute grossière sur le Parisien (20e). Il a néanmoins eu une belle activité en pressant assez haut et a récupéré plusieurs ballons. Il a également repoussé une frappe dangereuse de Lo Celso dans la surface (38e). Il s’est offert un petit pont sur Verratti en toute fin de match pour le prestige (83e).

Yacine Bammou (3,5) : lancé côté droit, il a mis le danger dans la défense parisienne à la demi-heure de jeu en donnant rapidement le ballon pour Sala sans succès. En seconde mi-temps, il est servi par Léo Dubois en contre. Sa frappe trop écrasée ne parvient pas à mettre en difficulté Aréola (64e). Un match où il n’a pas eu beaucoup de ballons à jouer (18). Victime de crampes, il a dû laisser sa place à Jules Iloki (65e) qui s’est offert une occasion en fin de match (78e). Le joueur formé au PSG a effectué une belle rentrée avec beaucoup de mouvement.

Emiliano Sala (4) : privé de ballon, il a dû attendre une trentaine de minutes pour avoir l’occasion de se mettre en évidence. Servi par Bammou, il ne peut pas parfaitement contrôler le ballon et ne peut pas tirer (31e). En seconde période, il parvient à se montrer plus dangereux. Sur une passe en retrait de Kurzawa, il parvient à saisir le ballon devant Kimpembe mais sa frappe est parfaitement repoussée par le gardien adverse (55e). Il réussit à égaliser de la tête (61e) mais son but est refusé pour hors-jeu.

PSG :

Areola (5,5) : présent dans sa surface (2e), il n’a rien eu à faire de la première période. Plus inquiété en seconde, il voit la tête de Diego Carlos passer de peu à côté de son montant (47e). Il sort bien devant Sala après l’erreur de Kurzawa (56e) mais est battu par la tête de Sala. Heureusement pour le PSG, l’Argentin est sifflé à tort hors-jeu (61e). Un match propre même si c’est assez compliqué d’évaluer le portier.

Alves (5,5) : le Brésilien n’a pas tremblé dans cette rencontre. Il a su faire parler sa technique, sa tranquillité et sa vision du jeu pour annihiler le pressing adverse. Il n’a pas beaucoup pris son couloir pour rester en place et a rarement été inquiété (48e). Il a gagné pas mal de ballons mais en a perdu également puisqu’il a pris quelques risques dans ses transmissions. Un match plutôt discret mais sérieux.

Marquinhos (7) : voir ci-dessus.

Kimpembe (5,5) : des relances pas toujours bien assurées (7e) et un jeu long… souvent trop long (16e, 36e) mais costaud dans les duels et dans l’impact physique. Il a dominé Sala tout au long de la rencontre. Il n’a pas hésité à venir chercher ses adversaires au milieu pour gêner. Il a réussi à gagner de nombreux ballons. Une belle intervention dans sa surface devant Dubois alors que la pression nantaise se faisait sentir (52e) et un tacle rageur dans les dernières minutes face à Thomasson (87e).

Kurzawa (4) : un peu plus mis en lumière que son pendant à droite, le Français a soufflé le chaud et le froid. Comme souvent. Assez percutant sur le côté gauche, il a pu combiner régulièrement avec Rabiot et Di Maria mais sa technique a encore fait défaut. Il a de nouveau été victime de saute de concentration, comme lors de cette passe en retrait (56e) qui ne lui ont pas permis d’enchainer. Il manque une grosse opportunité de la tête (20e).

Verratti (7) : averti tôt dans la rencontre après une glissade mal maitrisée (15e), l’Italien a joué avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça ne lui a pas fait plus peur que ça. Très mobile sur la pelouse quitte à redescendre très bas, le Hibou a régalé sur cette rencontre en éliminant sur un pas, grattant de nombreux ballons, lançant des séquences (15e, 37e, 64e) de jeu et ne comptant pas ses efforts pour défendre. Son activité s’est révélée essentielle pour le PSG.

Rabiot (6,5) : pas toujours très précis avec des approximations et des ballons rendus aux Nantais à quelques moments de la rencontre, l’international français a haussé le ton. Son travail de percussion (63e) et les combinaisons au milieu ont aéré le jeu parisien. Ses passes ont su casser des lignes et l’une aurait dû être décisive pour Di Maria (37e). Dans l’impact et le repli défensif, on l’a senti plus en difficultés et physiquement, il a tiré la langue. Il frappe sur le poteau à la toute fin (90e+3).

Lo Celso (5,5) : titulaire au milieu de terrain, le jeune Argentin a montré de belles choses avec des intentions de jeu vers l’avant. Aligné devant la défense, cela ne l’a pas empêché de dézoner beaucoup et d’offrir des espaces à ses coéquipiers. Il s’est offert des courses plein axe qui ont fait mal (4e, 39e). Il a baissé le pied en seconde période, s’affichant moins dans l’organisation collective. Il manque encore de rythme.

Mbappé (6) : le jeune Français s’est montré assez actif sur le côté droit en première période, dribblant et provoquant. On pourrait presque lui attribuer une passe décisive pour sa feinte de corps sur le but de Di Maria (12e). Il a su jouer intelligemment sur certains coups comme sur la seconde occasion de Di Maria (37e). Lui aussi s’est montré plus discret en seconde période, perdant la plupart de ses duels et n’arrivant pas à faire parler sa vitesse. Il a fini dans l’axe où il s’est procuré une belle occasion (85e).

Cavani (4) : passeur décisif pour Di Maria grâce à la feinte de Mbappé (12e), ce sera son unique fait d’armes ce soir. On l’a presque autant vu sur le terrain ce soir que lors de la reprise de l’entrainement collectif début janvier. Certes, il a encore offert pas mal d’efforts en défense mais il n’a pas tiré une seule fois. Ce n’est pas ce soir qu’il battra le record d’Ibrahimovic. Sorti après l’heure de jeu et remplacé par Meunier (67e). L’entrée du Belge a fait du bien. Son énergie a redynamisé le couloir droit.

Di María (6) : titulaire grâce à la blessure de Neymar, l’Argentin en a bien profité. C’est lui qui met en panne le bus nantais après seulement 12 minutes de jeu, marquant un but plein de sang-froid. Il a aussi fait des différences balle au pied grâce à sa technique mais a manqué deux grosses occasions qui ont laissé le FCN en vie dans cette rencontre. La première était pourtant immanquable seul face au but et de son bon pied (37e). La seconde était moins évidente, mais il aurait tout de même pu cadrer (57e). Remplacé par Nkunku (80e).