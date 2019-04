Voici maintenant cinq jours, nous apprenions que la plus grosse fortune d’Angleterre, Jim Ratcliffe, voulait racheter l’OGC Nice. Il l’a annoncé publiquement et a même avoué que son but était de faire des Aiglons un candidat sérieux à la qualification pour la Ligue des Champions chaque année. Son frère s’était même rendu au stade, il s’était aussi entretenu avec le maire de Nice, Christian Estrosi, pour lui faire part de leurs intérêts concernant le club.

Mais tout ne se passe pas comme prévu. En effet, initialement d’accord pour céder l’OGC Nice, Chien Lee, l’actionnaire majoritaire, avait subitement rétropédalé. Dans la foulée ou presque, Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère avaient annoncé de concert leur départ. Sauf que cette fois, le propriétaire chinois des Aiglons, qui a nommé Gauthier Ganaye président et Gilles Grimandi patron du sportif, est face au mur. En effet, il ne peut plus expliquer qu’il n’existe aucun acheter.

Fournier et Rivère de retour ?

« On veut acheter un club, le développer et lui faire franchir un palier. C’est la mentalité d’INEOS (groupe des Ratcliffe, ndlr), nos valeurs. Nice est une équipe de milieu de tableau, mais je sais qu’elle finit souvent plus haut avec une bonne équipe et un bon management », avait d’ailleurs affirmé Robert Ratcliffe, le frère de Jim. Et pour avoir un bon management, ils savent visiblement comment s’y prendre si on en croit les informations de France Football.

L’hebdomadaire explique ainsi que si les Ratcliffe prenaient possession de l’OGC Nice, le retour aux affaires du duo Fournier-Rivère, qui a si bien fonctionné pendant des années sur la Côte d’Azur, pourrait bien arriver. Avec des fonds conséquents, des objectifs clairs en termes de classement, ce duo pourrait faire bien plus de prouesses que ce qu’il a déjà fait par le passé lorsque Claude Puel ou encore Lucien Favre étaient là. Ce serait aussi une bonne nouvelle pour la Ligue 1.