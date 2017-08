Longtemps on a pensé que l’Olympique de Marseille recruterait en priorité un attaquant de pointe. Mais tout cela a changé après la défaite au Stade Louis II contre l’AS Monaco sur le score de six buts à un. Ainsi, après les défaillances criantes en défense, l’OM s’est cherché un joueur capable de colmater les brèches. Et le club phocéen a vite accéléré afin de se faire prêter le défenseur international tunisien du Valencia CF, Aymen Abdennour, une vieille connaissance de la Ligue 1.

Pourtant, hier matin encore, rien n’était gagné pour la formation phocéenne. L’ancien défenseur de Monaco et de Toulouse notamment passait sa visite médicale à la Vila Stuart à Rome afin de s’engager avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Toutefois, six autres clubs étaient sur les rangs : Lille, trois en Angleterre, mais aussi un club italien et donc l’OM qui avait les faveurs du joueur. Hier soir, à minuit, la décision était prise et le joueur allait rejoindre la Cité Phocéenne.

Vers une charnière Rami-Abdennour

Cela fait maintenant quelque temps (depuis janvier dernier très exactement) que l’Olympique de Marseille et Abdennour sont liés. En difficulté à Valence, le roc tunisien se cherchait une porte de sortie et voyait d’un bon oeil un retour en France. L’OM s’est donc à nouveau présenté en cette fin de mercato et a coiffé au poteau tous les autres concurrents de ce dossier. Reste maintenant à savoir comment va fonctionner la charnière Rami-Abdennour qui promet d’être dure au mâle.

« Le FC Valence et l’Olympique de Marseille sont parvenus à un accord pour le prêt d’ Aymen Abdennour qui a signé ce jour après avoir passé avec succès sa visite médicale. », peut-on lire sur le site de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à Andoni Zubizarreta, qui a raté de peu Stevan Jovetic qui a rejoint Monaco, à dénicher la perle rare en attaque réclamée par Rudi Garcia, mais aussi, pourquoi pas, un milieu de terrain. Il ne reste que trois jours en comptant ce mardi.