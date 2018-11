C’était prévu depuis quelque temps déjà, et c’est désormais officiel, après une dernière réunion qui a eu lieu à Paris dans la matinée de mardi. Les Girondins de Bordeaux ne sont désormais plus propriété du Groupe M6, mais sont maintenant dirigés par le groupe américain GAPC. Joseph DaGrosa, le nouveau patron américain du club bordelais, est attendu mercredi à Bordeaux, et sera présent devant les journalistes dans la journée de jeudi.

« Une page se tourne pour M6, une nouvelle s’ouvre pour le FCGB. Je souhaite beaucoup de succès à la nouvelle équipe dirigeante et remercie tous les Girondins pour ces 19 années. Nous avons vécu des moments d’émotion collective inoubliables et je resterai un fervent supporter des Girondins », a écrit le dirigeant sur son compte Twitter. M6 était propriétaire de Bordeaux depuis 1999, période au cours de laquelle les Girondins ont glané de nombreux titres comme le titre de champion de France en 2009 ou la Coupe de France 2013.

Frédéric Longuépée devrait lui devenir le nouveau président du club actuellement classé à la 11e position en Ligue 1. Après un feuilleton dans lequel on a assisté à plusieurs retournements de situation, une nouvelle ère va donc démarrer du côté du Matmut Atlantique. On sera particulièrement attentif au prochain mercato estival, qui devrait nous donner des indications sur les intentions des nouveaux propriétaires américains.