Pour cette 27e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais, qui a remporté son huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin (1-0, but de Lucas Tousart), accueille ce dimanche les voisins de l’Assiociation sportive de Saint-Étienne dans un derby qui s’annonce assez chaud (rencontre à suivre sur notre live commenté). À l’heure actuelle, huit points séparent les deux formations qui ont des objectifs bien distincts en cette fin de saison.

En effet, les Lyonnais de Rudi Garcia espèrent encore pouvoir atteindre le podium, alors qu’ils sont à dix points du Stade Rennais, troisième. L’écurie de Jean-Michel Aulas est encore engagée dans toutes les compétitions auxquelles elle participe et pourrait donc manquer d’un peu de jus. Du côté des Verts, la donne est vraiment très différente. Ils joueront la demi-finale de la Coupe de France ce jeudi contre Rennes, mais doivent faire attention à la position de barragiste puisqu’ils ne comptent que deux points d’avance sur Nîmes, 18e.

3-4-3 contre 3-4-3

Du côté de l’Olympique Lyonnais, on devrait retrouver une défense à trois qui est plutôt convaincante depuis quelque temps. Anthony Lopes gardera bien les buts de l’OL et devrait être protégé par Joachim Andersen, Marcelo et Jason Denayer. Au milieu de terrain, Marçal et Rafael devraient jouer les rôles de piston sur les ailes tandis que Lucas Tousart et Houssem Aouar occuperont l’axe du terrain. Devant, Martin Terrier et Bertrand Traoré, sur les ailes, seront chargés d’alimenter en ballons Moussa Dembélé.

Pour les Foréziens, Claude Puel devrait lui aussi opter pour un 3-4-3. Jessy Moulin occupera à nouveau les buts puisque Stéphane Ruffier est toujours écarté du groupe. Timothée Kolodziejczak, Wesley Fofana et William Saliba devraient être les trois défenseurs centraux. Au milieu, Miguel Trauco et Mathieu Debuchy seront les pistons quand Yann M’vila et Yohan Cabaye devront s’occuper d’Houssem Aouar et de Lucas Tousart dans l’entrejeu. Enfin, Franck Honorat, Loïs Diony et Denis Bouanga formeront le trio offensif.