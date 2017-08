Ce samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais recevait les Girondins de Bordeaux au Groupama Stadium pour un premier test grandeur nature de la saison. A cette occasion, Bruno Genesio conservait son 4-3-3 et titularisait pour la première fois sa nouvelle recrue Kenny Tete. Chez les Girondins, Jocelyn Gourvennec conservait le onze victorieux face au FC Metz (2-0) le week-end dernier. Dès les premiers instants du match, Bordeaux gênait les joueurs lyonnais par son pressing incessant. L’OL réagissait avec Bertrand Traoré qui déboulait sur la droite et centrait fort devant le but bordelais. C’était repoussé tant bien que mal par la défense girondine (7e). Lyon allait rapidement prendre le contrôle du match. Nabil Fekir récupérait le cuir au milieu du terrain, accélérait et lobait astucieusement Costil très avancé sur ce coup, pour l’ouverture du score (1-0, 10e). Cet éclair de génie lançait idéalement l’Olympique Lyonnais dans ce match. Sur un coup-franc côté gauche frappé par Depay, Tete ajustait de près Costil pour le deuxième but rhodanien (2-0, 23e).

L’entame bordelaise se voulait catastrophique. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour entrevoir la première opportunité bordelaise du match. Sur une belle ouverture de Malcom, Vada se présentait seul face à Lopes. Le portier Portugais remportait son duel face au joueur girondin (32e). Bordeaux se montrait un peu plus pressant, Malcom décochait une belle frappe à l’extérieur de la surface qui filait à côté des buts gardés par Lopes (36e). Alors que Lyon se dirigeait vers un après-midi tranquille, Sergi Darder écopait de son deuxième carton jaune pour un jeu dangereux sur Toulalan. Monsieur Turpin expulsait le milieu espagnol (36e). Un tournant dans cette rencontre qui permettait aux hommes de Jocelyn Gourvennec de revenir aux affaires. Sur un coup-franc renvoyé par le mur lyonnais, Malcom reprenait le ballon. Sa frappe déviée par Mariano surprenait Lopes (2-1, 41e). Lyon regagnait les vestiaires avec un but d’avance.

Malcom sauveur des Girondins

Dès le retour des vestiaires, les Girondins mettaient la pression à son adversaire. Lerager tentait une frappe lointaine qui obligeait Lopes à repousser (46e). Quasiment dans la foulée, Bertrand Traoré récupérait le ballon au milieu du terrain et filait seul vers le but gardé par Costil. L’attaquant rhodanien butait sur l’ancien gardien rennais (49e). Réduit à dix, l’OL était en souffrance et subissait les assauts bordelais. Sur la droite, Sabaly centrait pour Lerager dont la tête passait juste à côté des buts rhodaniens (58e). Sur une récupération de Malcom qui fixait son adversaire, le jeune brésilien lançait Sabaly dans la course qui butait sur Anthony Lopes (68e). Au bord du gouffre, l’OL s’offrait une sacrée bouffée d’oxygène grâce à Bertrand Traoré. Ce dernier profitait d’un coup-franc pour enrouler son ballon qui se logeait dans la lucarne de Costil (3-1, 74e).

Lyon essayait d’enfoncer le clou avec Tete qui lançait Fekir sur la droite. Le capitaine lyonnais voyait sa frappe largement au-dessus (83e). Alors qu’on se dirigeait vers un succès tranquille pour l’OL, Bordeaux lançait ses dernières forces dans la bataille. Sur un centre mal renvoyé par la défense lyonnaise, Lerager suivait bien au point de penalty, éliminait son adversaire par une feinte de frappe avant de tromper Lopes (3-2, 87e). Galvanisés par ce but, les Girondins partaient à l’assaut des buts gardés par Lopes. Et sur une ultime cartouche, Malcom décochait une frappe magistrale qui se logeait dans la lucarne du portier portugais pour l’égalisation (3-3, 90+1). Bordeaux revenait de nul part et ramenait un résultat nul important du Groupama Stadium.

L’homme du match : Malcom (8) : le meilleur Bordelais du match. Deux buts pleins de hargne (41e, 90+1) sur une frappe sèche de 25 mètres et sur un coup de canon qui termine sous la barre.. Par ailleurs, la pépite brésilienne a réussi beaucoup de dribbles et fait parfois tournoyer la défense lyonnaise avec sa vitesse. Il aurait pu être d’avantage décisif mais sa belle frappe flottante de 20 mètre frôle l’arrête droite de Lopes. Son délicieux décalage pour Sabaly aurait pu se muer en passe décisive (68e). Une activité incessante pour une prestation de haute volée. Plus qu’encourageant pour Bordeaux pour la suite de la saison.

Olympique Lyonnais :

Lopes (5) : le portier lusitanien passait un après-midi tranquille jusqu’à la réduction du score de Malcom (41e). Surpris par la frappe déviée du milieu brésilien, il ne peut que constater les dégâts. Auteur d’une intervention salvatrice sur Sabaly, le gardien lyonnais devait s’incliner par deux fois sur des réalisations de Lerager (87e) et Malcom (90+1)

Tete (6) : pour sa première titularisation de la saison, Tete avait fort à faire avec François Kamano sur son côté. L’ancien latéral droit de l’Ajax s’est montré extrêmement rigoureux défensivement notamment dans les duels. Cerise sur le gâteau, la nouvelle recrue lyonnaise a inscrit le deuxième but lyonnais (23e). Irréprochable dans les duels, il s’est évertué à bien défendre en seconde période.

Marcelo (5) : jamais inquiété par les attaquants bordelais, le stratège brésilien s’est distingué par un positionnement toujours judicieux et par un leadership incontestable au sein de la défense rhodanienne. Sa deuxième période fut plus poussive, à l’instar de l’ensemble de ses partenaires

Morel (4,5) : son association avec Marcelo rassure ses partenaires. Toujours aussi volontaire dans le jeu, il s’est évertué à jouer propre sans prendre le moindre risque. Intervention salvatrice juste avant la pause sur une tête d’Alexandre Mendy (46e). Clairement impliqué sur le deuxième but bordelais inscrit par Lerager (87e). Il mort à l’hameçon sur la feinte de frappe du milieu girondin.

Marçal (5) : rarement pris à défaut sur son côté gauche, il a très bien contenu Malcom. Son apport offensif fut limité dans le premier acte. Très peu en vue sur le plan offensif, l’ancien guingampais s’est contenté de bien défendre dans le second acte. Remplacé par Diakhaby (74e) qui n’a pas semblé du tout à l’aise pour son entrée en jeu. Hésitant dans ses interventions, il n’a pas apporté la sérénité nécessaire en défense.

Tousart (5) : véritable métronome, le milieu lyonnais a insufflé le bon tempo à son équipe. Toujours aussi clairvoyant dans ses choix, il ne rechigne jamais à l’effort et perd très peu de ballons. Il a essayé de réguler le jeu dans le second acte sans succès. A beaucoup couru dans le vide devant les assauts bordelais.

Darder (non noté) : sa complémentarité avec Tousart reste intéressante. Son aisance technique lui permet de s’extirper de situations compliquées. Son expulsion à la 36e a compliqué sérieusement les choses pour son équipe.

Traoré (7) : l’ancien joueur de l’Ajax d’Amsterdam est toujours aussi intenable sur son côté droit. Capable de désarçonner n’importe quelle défense grâce à sa percussion et son style chaloupé, il a causé nombreuses difficultés à la défense bordelaise. Généreux dans l’effort, il a avalé les kilomètres cet après-midi. Récompensé par un superbe but sur coup-franc (74e). Traoré a véritablement crevé l’écran au Groupama Stadium. Son activité incessante reste un modèle du genre.

Fekir (6) : le capitaine lyonnais se rapproche indéniablement de son meilleur niveau. Toujours disponible, il n’hésite pas à participer au jeu et à prendre ses responsabilités. Il marque un but exceptionnel avec un lob magnifique de plus de cinquante mètres. Beaucoup moins en vue dans le second acte, essayant d’apporter du soutien défensif à ses partenaires

Depay (5,5) : l’international hollandais pèse sur les défenses adverses. Son duel avec Sabaly fut pour le moins épique. Passeur décisif sur le but signé Kenny Tete. L’ancien mancunien a délivré ainsi sa neuvième passe décisive en 2017. Éprouvé physiquement sa seconde période fut plus poussive. Remplacé par Cornet (65e) qui n’a pas pu influer sur le sort du match.

Mariano Diaz (non noté) : l’ancien attaquant du Real Madrid a vécu un après-midi cauchemardesque. Relativement discret dans le jeu, il n’a eu aucune opportunité à se mettre sous la dent avant de céder sa place suite à l’expulsion de Darder, à Jordan Ferri (44e) : (5,5) qui a essayé d’apporter du jus avec sa combativité et sa grosse activité.

Bordeaux :

Costil (4) : sans avoir touché le moindre ballon, il encaisse deux buts. Le premier de Fekir (7e), sur lequel le gardien français est coupable de par sa position bien trop avancée. Sur le second but de Tete, il est abandonné par sa défense. Son premier arrêt intervient à la 49e minute, lorsqu’il repousse du pied un tir tendu de B. Traoré. Ce même Traoré le mistifie sur coup franc (75e). Rien à faire pour Costil.

Pellenard (4,5) : peu d’apport offensif de sa part. Peu de débordements, des centres dans le vide ou dans les gants de Lopes. Le latéral bordealis s’est contenté de défendre quand il le fallait et de monter timidement. Il a perdu beaucoup de ballons (23) et raté une passe sur quatre. Seul éclair lorsque son centre termine dans les pieds de Lerager pour le deuxième but des Girondins.

Jovanovic (5) : le défenseur serbe n’est responsable sur aucun des buts lyonnais et s’est contenté de dégager du mieux possible les assauts lyonnais. Le grand pont que Bertrand Traoré lui inflige aurait pu coûter cher, sans un bon réflexe de Costil (49e). Match neutre de sa part.

Toulalan (5) : spécialiste des récupérations dans les pieds façon Patrick Vieira, l’ancien Monégasque n’en a pas réussi beaucoup en première mi-temps, parfois dépassé par la vitesse des attaquants rhodaniens. Il subit la faute de Darder qui vaut à l’Espagnol son expulsion (36e). Mais le milieu de terrain est monté en puissance au fil du match, averti pour contestation (63e).

Sabaly (6,5) : il sauve son gardien sur sa ligne dès la 7e minute, après un cafouillage consécutif à un rush de Bertrand Traoré. Beaucoup d’activité offensive pour l’ancien Parisien. Son centre précis sur la tête de Lerager aurait pu changer le match. Mais la tête du Danois frôle le cadre (60e). Sa balle piquée est sortie par Lopes (70e).

Sankharé (5,5) : auteur de 5 des 7 derniers buts de Bordeaux, il était logiquement attiré par le but, comme en témoigne sa frappe à l’entrée des seize mètres qui passe au dessus de la lunette gauche de Lopes (12e). Puis Lyon s’est réveillé et le milieu défensif a moins pesé. Il a remis du peps à son volume physique en fin de match, quand la partie allait d’un but à l’autre. Un match en dent de scie.

Lerager (7) : Beaucoup de sang froid au moment d’ajuster Morel et de réduire le score à 3-2, à la 87e minute. Lorsque son équipe jouait haut, le Danois a touché beaucoup de ballons et distribué le jeu sur les ailes. Quand les Lyonnais ont posé le pied sur le cuir, il est surtout revenu faire bloque avec ses défenseurs centraux. Puis le milieu défensif s’est nouveau exprimé quand Lyon s’est retrouvé à dix contre onze. Très précieux dans la récupération (17 ballons gagnés). Sa tête smashée passe à un cheveu du but de Lopes (28e). Averti d’un carton jaune « orangé » à l’heure de jeu.

Vada (non noté) : il a vu Lopes lui sortir dans les pieds (31e) alors qu’il était bien lancé en profondeur par Malcom. Suite aux deux buts lyonnais, il est remplacé par Jonathan Cafu, (4,5) (36e), qui aura tenté de faire relais entre son attaque et sa défense. Coupable de la faute à l’entrée de la surface de réparation qui permet à B. Traoré de crucifier Costil (75e).

A. Mendy (3,5) : ce n’est pas son rôle principal, mais l’ancien Niçois a lâché le marquage sur Tete sur le second but de l’OL (23e). A part ça, il n’a pas tellement pesé sur la défense lyonnaise. Très peu de ballons touchés pour un attaquant (9). A son crédit, une tête déviée en corner par l’épaule de Morel (45e). C’est à peu près tout pour Mendy, remplacé par Laborde, (4), (46e), qui a obligé Lopes à s’employer d’entrée de seconde mi-temps. Rien d’autre à mettre à sa charge.

Kamano (5) : l’international guinéen a multiplié les accélérations sur son côté gauche, en première mi-temps. Des rushs rapides et vifs mais pas dangereux pour autant. Bien contenu par Tete, qui ne l’a pas lâché d’une semelle. L’ailier gauche a néanmoins joué précis, réussissant presque 100 % de ses passes. De moins en moins dangereux au fil du match.