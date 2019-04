La semaine décisive pour l’avenir de Bruno Genesio s’est avérée catastrophique. Tout partait bien pourtant avec une victoire sur la pelouse de Rennes en Ligue 1. Mais l’élimination, à domicile, en demi-finale de Coupe de France a tout chamboulé. Puis la déroute face à Dijon en championnat a laissé penser que les joueurs lyonnais lâchaient peu à peu… Ce qu’a démenti l’entraîneur rhodanien aujourd’hui au cours d’une conférence de presse où il est apparu à la fois détaché et positif.

« J’ai un bon effectif, des joueurs de qualité, qui sont responsables. J’ai bon espoir que les grosses déceptions des deux derniers matches pourront nous aider à faire 7 matches accomplis à tous les niveaux », a-t-il lancé, expliquant comment il pouvait redresser son équipe après les deux coups de bambou reçus au Groupama Stadium. « Le travail d’entraînement, les vidéos pour montrer ce qui n’a pas fonctionné ou mieux fonctionné, des échanges. On est un groupe, on a des devoirs vis-à-vis du club. On reste ensemble. Dans ces moments-là, c’est humain de se déresponsabiliser. Ce qu’il faut c’est se recentrer sur nous, car c’est nous qui avons la clé et nous seuls. »

Genesio compte toujours sur Ndombele et Memphis

Malgré l’incertitude entourant son avenir et les mauvais résultats récents, Bruno Genesio est persuadé de pouvoir compter sur un groupe impliqué. « Franchement, je n’ai pas de doute sur la volonté de mes joueurs de faire du mieux possible. Parfois, il y a des freins mentaux qui font qu’on ne peut pas faire ce qu’on a envie de faire », a-t-il argumenté, avant de revenir sur ses choix forts (mise sur le banc de Ndombélé et Memphis entre autres.)

« Il est comme tout le monde, il est soumis à des choix, à de la concurrence, ce n’est pas que lui, c’est tout le monde, tout le groupe », a-t-il dit au sujet de l’international français. « C’est un joueur très important pour nous. Il a besoin de progresser. Il découvre le très haut niveau. Je ne cible pas untel ou untel en le mettant remplaçant. Ce sont des choix ponctuels. Ce sont à ceux qui n’ont pas été choisis de montrer qu’ils peuvent réagir. » Même chose pour Memphis, qui pourrait avoir la tête au départ. « Évidemment je compte sur lui. Tous les joueurs qui sont sous contrat, je compte sur eux. J’ai lu qu’il y avait un divorce entre lui et moi, il n’y a aucun divorce. On a une relation normale, professionnelle. » Même malmené par les supporters et dans une mauvaise période, Bruno Genesio ne se lamente pas et garde un esprit positif. Sera-t-il récompensé par de bons résultats au cours des 7 derniers matches de Ligue 1 ?