C’est le sujet qui anime les débats et les discussions ces dernières semaines. Bruno Genesio sera-t-il toujours sur le banc de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? En fin de contrat en juin 2019, l’entraîneur des Gones n’a toujours pas prolongé avec les pensionnaires du Groupama Stadium. Il avait demandé à son président que son cas soit réglé avant la fin de la saison. Un message que Jean-Michel Aulas a entendu comme il l’a confié à RMC mardi. « On l’a évoqué à plusieurs reprises, on a réuni le comité de gestion et on a pris la décision d’avancer la prise de décision à fin mars. Fin mars on saura, en fonction des résultats et mais aussi de ce que l’on ressent. Bruno, je l’apprécie énormément, la confiance est grande. C’est un coach de qualité. (...) Rendez-vous fin mars, on prendra une décision ».

Une décision qui a fait plaisir à Bruno Genesio, ravi d’avoir été compris et entendu par son patron. Invité de l’émission Team Duga sur RMC, le coach de l’OL a confié : « Oui, c’était ce que j’avais émis comme souhait pour être fixé avant. C’est mieux pour moi comme pour le club pour préparer la saison prochaine. Je suis satisfait que le président ait entendu ma demande. Ça montre qu’il a une grande confiance en moi. Nous avons une très bonne relation. C’est important d’avoir son soutien ». Ensuite, Genesio a confirmé son rapprochement avec le célèbre agent Pini Zahavi.

Genesio veut rester à Lyon

Mais cela n’est pas pour préparer un départ a assuré le technicien rhodanien. « Non, pas du tout. C’était une volonté de m’entourer de gens compétents et professionnels. C’était le moment. Jusqu’à maintenant, j’étais seul. Il n’y a pas de volonté d’un départ. Je me prépare à toutes les éventualités. Ma priorité, mon envie est de continuer à Lyon. J’ai tout ici pour m’épanouir. Vous connaissez le monde du foot. Je sais qu’on est jugé sur les résultats et le fait d’atteindre les objectifs. Je me prépare à tout ». Un départ est donc une option. Mais l’objectif est de rester entre Rhône et Saône et continuer à progresser avec cette équipe, même si tout ce qu’il se passe autour n’est pas évident.

« Parfois, c’est un peu difficile d’entendre que quoi que je fasse, ce n’est jamais bien. D’un autre côté, je suis dans un grand club qui joue la Ligue des Champions. J’ai une bonne relation avec mon président, avec mon staff. J’ai un groupe de joueurs réceptif avec lequel tout se passe très bien. Partir pour partir, je me dis non. Ce contexte toujours négatif autour de moi peut être pesant pour moi comme pour le président et le club. Si on a une bonne surprise en fin de saison, on verra. Je me sens bien ici et j’ai envie de continuer si toutes les conditions sont réunies ». Bruno Genesio sera fixé dans quelques semaines...