La saison de la confirmation. Cette année, Houssem Aouar se savait particulièrement attendu après avoir enchanté l’Olympique Lyonnais lors de l’exercice 2017-2018 où il a été la révélation des Gones lui qui avait participé à 32 rencontres (27 en tant que titulaire). Le temps pour lui de trouver le chemin des filets à six reprises et de délivrer quatre passes décisives. Des statistiques plutôt correctes pour le jeune joueur, prolongé durant l’été jusqu’en juin 2023, qui vivait sa première saison pleine au plus haut niveau. Une saison qu’il a fallu digérer tant sur le plan physique que sur le plan mental. Et cela a mis un peu de temps...

Lors de ses premières apparitions cette saison, que ce soit en amical ou en match officiel, Houssem Aouar n’affichait pas son niveau habituel. Brouillon, il manquait d’agressivité et de rythme. Après deux prestations plus que moyennes en Ligue 1 (Amiens et Reims), Bruno Genesio a envoyé son milieu de terrain faire un tour sur le banc lors des deux matches suivants contre Strasbourg (16 minutes jouées) et contre Nice (7 minutes). Après la trêve internationale de septembre, le natif de Lyon a repris sa place dans le onze de départ lyonnais pour ne plus la lâcher. Résultat : il totalise déjà 15 apparitions cette année toutes compétitions confondues. Il est l’un des éléments les plus utilisés par son coach cette saison.

Aouar retrouve le chemin des filets

Si tout n’est pas encore parfait dans son jeu et qu’il manque souvent de régularité sur l’ensemble du match, le numéro 8 de l’OL monte en régime. Techniquement au-dessus, le joueur né en 1998 est capable d’illuminer le jeu des Gones d’un geste ou d’une passe. Surtout, il semble retrouver son efficacité ces derniers temps. Muet pendant 6 rencontres, il a trouvé le chemin des filets à partir du 29 septembre. Au total, le footballeur qui est nommé pour le trophée Raymond Kopa 2018, qui récompense le meilleur joueur âgé de moins de 21 ans, en est à 4 buts inscrits. L’année dernière il avait terminé la saison avec 6 buts en championnat.

Houssem Aouar a inscrit 4 buts lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1, c'est 1 de plus que lors de ses 25 précédents. Décisif. pic.twitter.com/ECO5xhh1Vb — OptaJean (@OptaJean) 3 novembre 2018

Cette année, ces 4 buts ont été marqués lors des 7 derniers matches de L1 précise Opta, soit un de plus que ses 25 matches précédents. Sa dernière réalisation a été inscrite samedi à l’occasion de la réception de Bordeaux au Groupama Stadium. Suite à un centre de Nabil Fekir, Aouar, bien placé au second poteau, a repris le ballon d’un plat du pied en pleine course. Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio et l’OL qui ont encore de nombreuses batailles à mener. La prochaine sera demain face à Hoffenheim (match à suivre en direct sur notre live commenté).