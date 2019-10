L’été dernier, l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à casser sa tirelire pour arracher Joachim Andersen (23 ans) à la Sampdoria. Le club rhodanien séduit par son profil atypique a ainsi déboursé 26 millions d’euros, ce qui reste une rareté pour un défenseur central dans le microcosme de notre Ligue 1. Forcément, les débuts de l’international danois allaient être décryptés par les observateurs. Et les premières apparitions du principal protagoniste sous le maillot lyonnais n’ont pas vraiment répondu aux attentes. Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OL à Toulouse, la nouvelle recrue rhodanienne a justifié son début de saison décevant.

Pour l’ancien joueur de la Samp, les spécificités du championnat français ne l’ont pas forcément aidé pour son intégration à Lyon. « Je pense qu’il y a quelques différences avec l’Italie. Ici j’ai des choses à faire en dehors du terrain. Le jeu avec le ballon est différent, la manière de relancer est différente. J’ai dû m’adapter à mes partenaires, je suis arrivé blessé, donc l’adaptation prend du temps. La plus grosse différence avec l’Italie, c’est au niveau tactique. On s’appuie davantage sur la tactique là-bas, et en France il y a plus de liberté notamment sur le plan offensif. J’ai vécu cela aussi aux Pays-Bas, donc je dois m’adapter à cela, » a expliqué dans un premier temps Andersen.

Joachim Andersen concède ses difficultés en début de saison

Ce dernier reconnaît volontiers des difficultés dans ses relances lors des premiers matchs. Le natif de Frederiksborg en a également profité pour balayer d’un revers de main d’éventuelles difficultés liées au poids de son transfert, tout en concédant que certains événements avaient pu jouer sur ses débuts décevants à l’Olympique Lyonnais. Ses boulettes lors de la préparation estivale notamment, ne l’ont pas placé dans les meilleures dispositions pour appréhender au mieux les premières échéances en Ligue 1.

« J’ai eu beaucoup de critiques au début parce qu’il y avait beaucoup d’attente autour de mon arrivée et je ne sais pas pourquoi d’ailleurs, peut-être à cause du prix de mon transfert. Cela n’a pas été top en début de saison. En pré-saison, j’ai commis deux erreurs, mais maintenant je trouve que ça va mieux. Je fais de meilleures prestations même si je peux mieux faire. J’ai joué le dernier match et je pense avoir livré une bonne prestation. On verra quels seront les choix du coach à l’avenir, » confie ainsi le défenseur central danois. Titulaire lors du premier succès rhodanien de l’ère Rudi Garcia, Joachim Andersen espère désormais s’imposer comme une alternative crédible aux yeux de son nouvel entraîneur. Premier élément de réponse samedi au Stadium face à Toulouse...