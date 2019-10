« Vous m’avez attendu en espérant que je vienne parler. Je me suis dit que si je passais sans m’arrêter vous alliez être déçus et dire des choses méchantes sur moi. Et comme je n’ai pas envie que vous le disiez, je me suis arrêté pour vous faire plaisir », a avoué Jean-Michel Aulas aux nombreux journalistes qui patientaient en zone mixte. En retrait depuis le début de la saison, le président de l’Olympique Lyonnais a été obligé de sortir de sa réserve ces derniers jours. Après une longue interview accordée à L’Équipe après le match face à Nantes et quelques jours avant le choc face à Leipzig en Ligue des Champions, le patron des Gones s’est présenté en zone mixte pour la première fois de la saison 2019-20. Il faut dire que quelques minutes avant, son OL venait de perdre le derby face à l’AS Saint-Étienne.

JMA a donc été invité à réagir au mauvais début de son club. « C’est très compliqué. Ça nous est rarement arrivé d’être dans cette situation. Juni, qui la responsabilité de tout le domaine sportif depuis le début du championnat, va devoir réfléchir. On va se voir avec lui et probablement d’autres personnes dans les jours qui viennent. On avait dit qu’on ferait un premier bilan car il est vrai que pour le moment on n’est pas dans les clous de ce qu’on espérait ». Un changement de coach est-il envisageable ? « Je ne sais pas. Pour le moment, on est à la fin d’un match, il faut raison gardée prendre le maximum de réflexion, il faut aussi bien analyser parce que c’est vrai que ce match on aurait pu le gagner on a eu des occasions juste avant. On a un peu de malchance car on termine à dix. Il y a eu les occasions de Dembélé, un hors jeu qui, je viens de vérifier, est plus que limite sur le but d’Aouar. Puis il y a eu ensuite une autre occasion d’Aouar. On se fait battre sur ce contre. Arithmétiquement, ce n’est pas suffisant. Il faut que l’on réfléchisse et que Juni nous dise ce qu’il a envie de faire ».

Aulas met la pression sur Juninho et Sylvinho

Relancé au sujet de l’avenir de Sylvinho, à propos duquel il avait dit qu’il ferait un point après le derby, le président Aulas a commenté : « Je ne sais pas, il faut poser la question à Juninho. La règle du jeu est que Juni est responsable du département sportif. Il va réfléchir. Là, évidemment, il est secoué car il est arrivé avec beaucoup d’espérance. Il a peut-être un peu moins de recul que je peux en avoir avec 32 ans d’expérience. Mais il est vrai qu’on ne peut pas ne rien faire. Donc toutes les hypothèses sont envisageables. Il va proposer des choses et je trancherai avec le conseil d’administration. On a un comité de gestion demain soir. On a un conseil d’administration mardi. Je pense qu’il faut prendre le temps de bien réfléchir aux côtés positifs, aux côtés négatifs. On vient de faire un match réussi en Champions League, on est bien placés pour pouvoir se qualifier ».

Puis il a ajouté : « Il faut tenir compte de l’avis des joueurs, de l’avis des autres entraîneurs. Et puis on va sereinement prendre les bonnes décisions qui nous ramèneront dans la perspective de ce qu’on a toujours souhaité, c’est-à-dire être sur le podium et faire en sorte de se qualifier pour les huitièmes de finale de Champions League (...) On va trouver les solutions pour relancer cet Olympique Lyonnais qui est bien triste ». Un départ de Sylvinho, arrivé il y a quatre mois pour remplacer Bruno Genesio, est une probabilité puisque l’OL, en plus de ne pas être bon dans le jeu, pointe à la 14ème place après 9 journées de championnat de France (9 points). Après une petite accalmie suite au succès face à Leipzig, l’OL va vite devoir relever la tête et trouver des solutions.

