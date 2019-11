« L’énergie n’était pas idéale, ce n’était pas une équipe qui a joué une finale. La défaite est complètement méritée. C’est inquiétant parce que la prestation est faible, même si par moment il y a de l’espoir. Mais ce n’est pas suffisant. Depuis le début de la saison, on voit trois ou quatre, voire cinq joueurs qui ne sont pas à leur niveau. On a une équipe jeune et je pense qu’il manque du caractère, de faim collective. » Quelques minutes après le cuisant échec de l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions face au Zenit (0-2), Juninho n’avait pas hésité à stigmatiser le comportement de ses joueurs.

Le directeur sportif lyonnais s’attendait à une autre performance des siens surtout pour arracher une qualification pour les huitièmes de finale. Si Juni s’est montré si revendicatif dans son discours face aux médias, les murs ont également tremblé en interne. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Strasbourg samedi après-midi, Rudi Garcia est apparu pour le moins irrité après la prestation de ses hommes en Russie. Protecteur avec son groupe depuis son arrivée dans le Rhône, l’ancien entraîneur de l’OM n’a cette fois pas épargné les joueurs rhodaniens.

Rudi Garcia n’a pas apprécié le comportement de ses joueurs

« Il faut qu’on soit plus continu dans les prestations. On n’a pas mis assez d’intensité au Zenit. J’ai dit aux joueurs ce que je pensais, il faut savoir ce qu’ils veulent faire. Si on veut continuer à être médiocres ou prendre plein de points d’ici les trois prochains matchs, » confie ainsi Garcia. Le technicien de l’OL ne conçoit pas en effet le manque d’implication de son groupe pour une échéance si importante comme la Ligue des Champions.

« On a loupé une opportunité en or, j’étais frustré. On n’a pas senti qu’on jouait une qualif’ pour les huitièmes de finale. J’ai parlé aux joueurs, car on a besoin d’être une équipe unie, cohérente et collective, » décrypte ainsi le successeur de Sylvinho sur le banc lyonnais. Si l’Olympique Lyonnais possède encore son destin entre les mains en Ligue des Champions, il doit également enchaîner en Ligue 1 pour espérer se rapprocher du podium. Cette franche mise au point sera-t-elle salvatrice ? Réponse dès samedi face à Strasbourg...