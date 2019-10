Onzième du classement de Ligue 1 et incapable de remporter le moindre match lors de ses sept dernières rencontres (toutes compétitions confondues), l’Olympique Lyonnais était au plus mal. Et son entraîneur, Sylvinho, très menacé. Un climat très tendu qui a forcé joueurs, staff et direction à employer les grands moyens pour remobiliser toute la maison OL. Des initiatives payantes puisque les Gones ont su réagir lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions en allant s’imposer 2-0 sur le terrain de Leipzig. Depuis, on en sait un peu plus sur les coulisses de cette sortie de crise.

« J’ai effectivement choisi de me tenir à distance, sauf que là, la paranoïa de la crise, n’était pas totalement légitime. Je me suis forcé d’intervenir pour amener plus de respect. On a changé beaucoup de choses cet été », a-t-il confié au Progrès, précisant que certaines rencontres se sont jouées à un rien et que si le buteur de Leipzig Timo Werner s’était montré plus efficace en première période, personne ne parlerait aujourd’hui de sortie de crise. Cependant, l’OL ne va pas cracher sur l’inefficacité de l’international allemand. Et aujourd’hui, JMA profite de cette petite embellie pour remettre certaines pendules à l’heure, notamment vis-à-vis des commentaires faits par les médias.

Aulas tacle Domenech et fait amende honorable

Ainsi, après avoir recadré un journaliste de L’Équipe avant la rencontre de Ligue des Champions face au RB Leipzig, le patron des Gones s’en est cette fois pris à un ancien de la maison officiant en tant que consultant au sein du même média : Raymond Domenech. « Je n’ai pas apprécié que Raymond Domenech (président de l’UNECATEF) fasse le procès de sale gueule de Sylvinho, comme un syndicaliste des entraîneurs français. Au 21e siècle, c’est si dérisoire. Je ne voulais pas qu’on retombe dans ce process médiatique avec certains consultants ».

Ce recadrage fait, JMA ne s’est pas défaussé pour autant. Pour la première fois, le président rhodanien avoue avoir commis une erreur de gestion avec le duo Juninho-Sylvinho. « Je reste dans mon rôle, je laisse la clé du sportif à Juninho, mais il m’a semblé important d’apporter certains correctifs. On a fait des réglages. Mon erreur a été de rendre Juninho et Sylvinho indépendants trop vite, je ne les ai pas guidés suffisamment ». Un mea culpa qu’Aulas espère avoir réalisé à temps. Car si la réaction de son OL a été bonne sur la scène européenne, le dirigeant attend maintenant la même chose en championnat. Et quoi de mieux que le derby face à l’ASSE pour acter définitivement cette sortie de crise ?

