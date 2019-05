Ce dimanche soir, le LOSC a quasiment l’occasion, en l’emportant face à l’Olympique Lyonnais (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), en clôture de cette 35e journée de Ligue 1, d’assurer sa place directe pour la prochaine Ligue des Champions. En effet, les Dogues compteraient alors neuf points d’avance sur leur adversaire du soir à trois journées du terme avec une différence de buts largement favorable. Mais pour cela, il faudra se défaire d’un concurrent pour la deuxième place qui a retrouvé des couleurs.

En effet, depuis l’annonce du départ de l’entraîneur, Bruno Genesio, en fin de saison, les Lyonnais vont beaucoup mieux même s’ils ont du mal à se défaire des Girondins de Bordeaux la semaine passée. Si les Rhodaniens s’imposent ce soir dans leur antre du Groupama Stadium, ils reviendraient à trois petites unités du LOSC et pourraient donc encore croire à une seconde place en championnat, synonyme de qualification directe pour la phase de groupe de la C1.

Rémy préféré à Leao

Pour cette rencontre, Bruno Genesio devrait faire dans le classique et aligner son équipe dans un système en 4-2-3-1. Anthony Lopes sera donc dans les buts et sera protégé par une ligne de quatre hommes composée de Léo Dubois et Ferland Mendy sur les flancs et Marcelo et Jason Denayer en charnière centrale. Houssem Aouar et Tanguy Ndombele formeront le double pivot de l’entrejeu lyonnais. Maxwel Cornet et Memphis Depay sont pressentis pour occuper les ailes tandis que Nabil Fekir devrait être en soutien de Moussa Dembélé.

Du côté des Dogues, Christophe Galtier devrait aussi faire jouer les siens en 4-2-3-1. Mike Maignan sera le dernier rempart et devant lui Celik, Fonte, Gabriel et Koné s’occuperont de tenter de le défendre. Au milieu, Soumaré et Maia s’occuperont du milieu de terrain et de servir de courroie de distribution pour le trio Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba qui, eux, seront alignés en soutien de Loïc Rémy, probablement préféré à Leao.