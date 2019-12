Pas de Ligue des Champions cette semaine, mais une 16e journée de Ligue 1 avec un choc entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC qui a lieu ce soir au Groupama Stadium (à suivre en live commenté sur Foot Mercato à partir de 21h05). Encore un peu loin au classement avec une 7e place (à deux points du podium seulement), les Gones ont tout de même redressé la barre ces derniers temps. Ils restent sur une série de 4 victoires sur les 5 derniers matches de championnat et récupèrent des éléments blessés de longue date. On pense notamment à Memphis Depay et Houssem Aouar.

Rudi Garcia devrait tout de même faire attention avec le milieu de terrain et ne pas le titulariser ce soir, alors que Marçal (suspendu), Dubois (blessé) et Jean Lucas (choix de l’entraîneur) sont absents. Lopes sera titulaire dans le but, protégé par une défense constituée de droite à gauche de Tete, Andersen, Denayer et Koné. Le latéral gauche malien retrouvera ce soir son ancien club, au même titre que Thiago Mendes, annoncé dans le onze de départ au milieu aux côtés de Lucas Tousart.

Aouar et Ikoné sur le banc

Pour l’animation offensive, Bertrand Traoré est bien parti pour reprendre place dans le couloir droit. Comme à Strasbourg ce week-end, Terrier est pressenti pour être aligné d’entrée, avec Reine-Adélaïde dans l’axe. L’ancien Angevin évoluera en soutien de Depay, de retour à la compétition. Caqueret devrait lui démarrer sur le banc. En face, le LOSC espère bien corriger le tir, lui qui est la plus mauvaise équipe de Ligue 1 à l’extérieur (2 points pris seulement en 7 déplacements). Galtier devra faire sans Reinildo et Soumaoro, tous les deux forfaits sur blessure.

Devant Mike Maignan, qui occupera la place dans le but, Celik et Bradaric occuperont les côtés de la défense. Dans l’axe, on devrait avoir Fonte et Gabriel. Dans ce 4-4-2, Renato Sanches et Bamba joueront sur les ailes avec le métronome Benjamin André dans l’axe, accompagné du jeune Soumaré. Enfin devant, Victor Osimhen sera bien sûr titulaire et c’est Loïc Rémy qui évoluera à ses côtés. Ikoné sera vraisemblablement victime des choix de son entraîneur et commencera sur le banc de touche.