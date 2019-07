Marcelo vit une intersaison mouvementée. Arrivé à l’été 2017 à l’Olympique Lyonnais en provenance de Besiktas, le Brésilien s’était rapidement installé au sein de la défense rhodanienne. Malgré une belle offre de West Ham l’été dernier, la porte était restée fermée l’été dernier pour le footballeur né en 87. Les pensionnaires du Groupama Stadium avaient même étendu son bail jusqu’en juin 2021. Soutenu par son club, Marcelo avait donc entamé une deuxième saison entre Rhône et Saône. Mais celle-ci n’a pas été une totale réussite. Le défenseur central a même commencé à cristalliser certaines critiques à la fin de l’exercice 2018-19. Et les choses ne se sont pas arrangées pour lui.

En effet, l’Olympique Lyonnais a décidé de recruter le jeune et prometteur Joachim Andersen. Les Gones n’ont pas hésité à miser 24 millions d’euros (hors bonus) pour mettre la main sur le Danois. Un élément qui va donc former la charnière centrale titulaire avec Jason Denayer. Marcelo, lui, passe troisième dans la hiérarchie. Une concurrence qu’il a avoué vivre sainement pour le moment après la défaite 3 à 1 face à Liverpool mercredi en amical à Genève. Le Brésilien voulait surtout se rassurer lui qui a été blessé et qui a raté les dernières sorties de l’OL.

Marcelo veut rester

« J’avais un problème musculaire. Maintenant, c’est fini je suis à 100% (...) Pour moi c’était plus dur comme je suis revenu de blessure hier après-midi à l’entraînement. J’espère que je pourrais jouer un peu plus (...) Je me sens bien maintenant. Pendant le match, c’était difficile ». Marcelo espère enchaîner samedi face à Bournemouth histoire d’avoir un peu plus de minutes dans les jambes. L’occasion également pour lui de tenter de marquer des points auprès de Sylvinho et du staff lyonnais, lui qui a reculé dans la hiérarchie des centraux.

« Pour moi c’est pareil, que l’entraîneur soit Brésilien ou pas. Je fais mon travail et j’espère pouvoir aider l’équipe et Lyon à faire une bonne saison ». Car il n’a nullement l’intention de quitter l’Olympique Lyonnais durant cet été 2019, lui dont le nom est cité en Turquie et notamment dans on ancien club Besiktas. Quand un journaliste lui a demandé s’il restait en France, il a répondu : « qui a dit que non ? (...) Je joue à Lyon ». Puis quand on lui a demandé s’il serait bien là cette année, il a lâché un "oui". Pourtant, les propos de Sylvinho dans L’Equipe de ce matin ne sont pas faits pour le rassurer. « On peut aussi recruter un autre défenseur. Nous verrons ». Marcelo, lui, sait ce qu’il veut.

