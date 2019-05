Entre Memphis Depay (25 ans) et les médias, on évoque souvent des liaisons dangereuses. Une terminologie qui s’est vérifiée à plusieurs reprises cette saison. Invité à s’exprimer devant la presse ce vendredi, l’international néerlandais a profité de son passage face aux journalistes pour effectuer une franche mise au point sur des sujets qui ont pollué sa saison. Ainsi, l’attaquant lyonnais a évoqué sa relation avec son entraîneur Bruno Genesio. Celle-ci a été jugée complexe par moments, à tort, selon les dires du principal protagoniste. « J’ai une bonne relation avec Bruno, les médias ont essayé de nous diviser, de nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a eu beaucoup de situations qui ont été relatées qui n’étaient pas vraies. J’avais besoin de confiance après Manchester, de temps de jeu. Je le remercie pour l’opportunité qu’il m’a donnée de venir ici, l’opportunité de prouver ce que je valais. Nous avons passé de bons moments ici, nous avons constitué une belle équipe. Je pense que Bruno peut vivre encore de grandes choses à l’avenir, » a ainsi confié le natif de Moordrecht.

Le début d’une plaidoirie qui va s’enchaîner sur un autre sujet brûlant : sa sortie médiatique dans un média néerlandais sur ses ambitions personnelles. Celle-ci avait provoqué un gigantesque tollé notamment au sein des supporters lyonnais. Là encore, Memphis s’est montré irrité par ce qu’il estime être une injustice. « J’ai un contrat à Lyon. Je dois être prudent, car vous manipulez ce que je dis. Vous allez dire que je veux partir, jouer dans un grand club. Cela m’a mis dans des situations compliquées, les supporters pensaient que je manquais de respect au club, ils m’ont sifflé, » explique ainsi l’ancien Mancunien. L’intéressé n’a pas occulté d’évoquer la rumeur qui a enflammé la toile sur une supposée altercation avec Ferland Mendy à l’entraînement.

Memphis Depay tord le cou aux rumeurs

Le défenseur français avait déjà pris soin de désamorcer la bombe. Depay a adopté la même posture face aux médias. « Il n’y a jamais eu de bagarre entre Mendy et moi à l’entraînement, je ne sais pas qui a raconté ces choses qui sont totalement fausses, mais les gens les croient. C’est totalement irrespectueux. » Jadis, il a souvent été reproché à Memphis Depay son manque d’attachement à l’Olympique Lyonnais. Une impression propagée par les médias selon lui, qui l’a fait sortir de ses gonds. « Je suis extrêmement heureux de jouer ici. Je joue dans un grand club, dans un beau stade, j’aime être ici. Les gens pensent que je ne suis pas heureux parce qu’ils lisent cela. Je suis arrivé à 22 ans, j’en ai 25. Lyon m’a fait grandir en tant que personne, » justifie le numéro onze rhodanien. Auteur de huit réalisations et sept passes décisives en Ligue 1 cette saison, Memphis Depay est jugé moins influent à l’Olympique Lyonnais qu’en sélection néerlandaise.

Il faut dire que ce dernier demeure le leader technique de l’équipe façonnée par Ronald Koeman. Pour autant, l’ancien joueur du PSV Eindhoven refuse de comparer « l’incomparable ». « On ne peut pas comparer les deux. Ce sont deux équipes très différentes. Je ne dis pas que c’est mieux ou moins bien. Ce sont juste deux groupes différents, avec différentes mentalités, des états d’esprit différents. C’est un environnement différent, ici j’ai un peu moins de ballons. Vous êtes intelligents, est-il nécessaire d’en parler ? Je ne suis pas sûr. On a beaucoup plus de jeunes joueurs ici, avec deux ou trois joueurs de plus de 27 ans. En sélection c’est plus stable, il y a plus de joueurs âgés et moins de jeunes, » décrypte ainsi Depay. Suffisant pour balayer les doutes autour d’un joueur imprévisible ? Memphis Depay peut dès dimanche frapper un grand coup face au LOSC au Groupama Stadium...