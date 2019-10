Depuis son intronisation lundi dernier auprès du groupe de joueurs de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia s’était présenté avec Juninho et Jean-Michel Aulas en conférence de presse mardi dernier. Avant sa première rencontre face à Dijon (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), il s’est à nouveau présenté devant les médias. Le natif de Nemours a donc conté ses premiers jours à Lyon et aussi les chantiers, assez nombreux, qui l’attendent.

« Je n’ai pas rencontré tous les joueurs encore. J’ai vu un tiers du groupe et entre aujourd’hui et demain, je verrai tout le monde. Le plus important c’est leur faire passer les messages. Voir qui ils sont. Leur dire ce que j’attends d’eux et que je compte sur eux. Je le dirai à tout le monde. Je compte autant sur les joueurs confirmés que sur les jeunes. On joue tellement de matches. La notion de groupe a toujours été importante et encore plus quand on est sur une année de Ligue des Champions », a commencé par expliquer l’ex de l’OM.

« Il y aura un capitaine qui sera désigné plus tard »

S’il ne pourra pas disposer, a priori, de Memphis Depay et de Léo Dubois, Garcia sait déjà ce qu’il veut améliorer dans son animation. « On s’est attelé sur la possession du ballon. Quand on a le ballon, l’adversaire peut le récupérer. Qu’est ce qu’on fait dans les transitions ? Il faut amener du monde dans certaines zones et il faut être attentif à ce qui peut se passer si on perd le ballon. On doit mieux animer les côtés que sur nos précédentes rencontres. On doit se concentrer sur ça, on a donc donné des consignes », a-t-il ainsi poursuivi.

Enfin, la question se pose forcément. Lorsqu’un entraîneur arrive, le porteur du brassard peut changer. Pour le moment, Garcia ne sait pas : « le capitanat c’est simple. Je dois connaître mes joueurs, qui sont-ils sur le terrain et en dehors, je dois choisir le capitaine. Quand j’aurai plus d’éléments, je choisirai qui sera le capitaine et les vice-capitaines aussi. Il y a des joueurs qui n’ont pas besoin du brassard pour être leaders. Je compte sur un groupe de joueurs pour mener les autres et il y aura un capitaine qui sera désigné plus tard ». Tout le monde semble impatient de voir comment va s’articuler l’OL de Rudi Garcia et surtout s’il retrouvera la victoire après sept rencontres de suite sans gagner en Ligue 1.