La victoire contre l’Olympique de Marseille (4-2) a conclu une semaine de rêve pour l’Olympique Lyonnais qui avait déjà battu Manchester City en Ligue des Champions, à l’extérieur qui plus est. Malheureusement, certains incidents ont été rapportés au cours de la rencontre du côté des supporters, que ce soit la diffusion d’un tract de mauvais goût de la part des Bad Gones, un groupe de supporters, ou des échauffourées avec certains fans marseillais disséminés dans le stade. Et à Manchester City, un supporter présent dans le parcage lyonnais s’était tristement distingué en adressant un salut nazi face à une caméra.

Cela commence à faire beaucoup pour le président lyonnais Jean-Michel Aulas, qui a tenu à réagir en marge de la présentation de Jessica Fishlock, recrue de l’OL féminin. « On fait une réunion avec le préfet, le 4 octobre, pour bien mettre en garde les groupes sur les responsabilités des uns et des autres. Avant même d’avoir pris l’avion du retour de City, on avait déjà pris la sanction d’une exclusion à vie du stade (de la personne qui avait fait un salut nazi en tribunes, ndlr). C’est contre les valeurs du club, de tout ce qu’on fait depuis trente ans. Je suis déçu, abattu quand je vois ça et l’utilisation qu’en font nos adversaires », a-t-il déploré, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Le président rhodanien a donc haussé le ton. « Je serai intransigeant devant des incidents même isolés. On rencontrera des groupes de supporters. Même avec le plaisir d’avoir gagné contre Marseille (4-2), j’ai réagi tout de suite en dénonçant le tract dès la fin du match. C’est inadmissible. On prendra toutes les mesures en interne pour éradiquer ça. L’accumulation est intolérable. » JMA ne veut pas que tout cela aboutisse à la dissolution de l’un de ses groupes de supporters, cependant, il leur réclame de l’aide dans un souci d’apaisement. « Je vais tout faire pour ne pas arriver à ces extrémités mais je dois être aidé. Les responsables de groupes doivent montrer leur solidarité avec nos vraies valeurs. » Sera-t-il écouté par ses supporters ? Réponse le 29 septembre prochain lors d’OL-Nantes, avant le match à huis clos infligé par l’UEFA pour la réception du Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions le 2 octobre prochain.