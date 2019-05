Tout semble s’être accéléré lors des dernières heures. Vendredi, le quotidien anglais The Telegraph était catégorique : « André Villas-Boas est proche d’un retour dans le monde du football en s’installant sur le banc de l’Olympique de Marseille ». Le média britannique assurait que des contacts avaient déjà été pris entre les deux parties pour que le Lusitanien arrive sur le banc du Vélodrome. Un peu plus tôt, André Villas-Boas lançait un sacré appel du pied à l’Olympique de Marseille lors d’un événement organisé à Bilbao, l’International Football Submit.

« J’ai déjà été en contact avec Marseille en 2013 avant que je finisse par aller au Zenit Saint-Pétersbourg. C’est l’un des plus grands clubs d’Europe, avec beaucoup de prestige, un club qui a gagné la Ligue des Champions. C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision au sujet de Rudi Garcia. Le club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais très bien, bien sûr. S’ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité », avait lancé l’ancien de Porto.

Le profil doit encore être validé par la direction

Et voilà que l’Equipe confirme à son tour que tout va dans le sens d’une arrivée du Portugais, sans club depuis 2017, sur le banc du Vélodrome. Le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta serait ainsi très optimiste quant à son arrivée, en étant également convaincu que Villas-Boas est le profil idéal pour prendre les rênes de l’Olympique de Marseille. L’Espagnol le suit depuis longtemps déjà, et son travail avec les jeunes serait un de ses principaux atouts.

Le choix André Villas-Boas devra cependant encore être validé par les deux hommes forts du club, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, et il faudra aussi se mettre d’accord sur les détails du contrat, le Portugais ayant l’habitude de réclamer des salaires pour le moins élevé. Tout n’est pas encore bouclé donc, mais pour l’instant, André Villas-Boas est de loin le principal candidat à prendre la relève de Rudi Garcia sur le banc du club phocéen...