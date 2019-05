Mercredi, Rudi Garcia prenait tout le monde à contre-pied et officialisait son départ de l’Olympique de Marseille en fin de saison. Plus que jamais sur un siège éjectable après une saison décevante en tout point, ballotté par les supporters olympiens, Garcia a donc décidé de rendre son tablier face à la vindicte populaire. Une décision sage qui a été accueillie plus que favorablement par l’environnement marseillais. Désormais, les hautes sphères phocéennes prospectent pour dénicher la perle rare, capable de hisser l’OM vers les sommets.

Si certains noms prestigieux ont filtré comme Rafa Benitez, José Mourinho ou encore Claude Puel et Leonardo Jardim, aucun des noms cités ne devrait rallier la Canebière cet été. Récemment, la piste menant à Gabriel Heinze a pris du plomb dans l’aile. Mais une solution alléchante pourrait tendre les bras à la direction phocéenne. Sans club depuis son éviction du Shanghaï SIPG en novembre 2017, André Villas-Boas recherche activement un nouveau challenge. Présent au Bilbao International Football Submit, le coach âgé de 41 ans a adressé un sérieux message à l’OM.

André-Villas Boas ouvre la porte à l’OM

Ce dernier voit plutôt d’un très bon oeil la possibilité marseillaise, et ne s’en est pas caché. « J’ai déjà été en contact avec Marseille en 2013 avant que je finisse par aller au Zenit Saint-Pétersbourg. C’est l’un des plus grands clubs d’Europe, avec beaucoup de prestige, un club qui a gagné la Ligue des Champions. C’est évidemment quelque chose qui pourrait m’intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision au sujet de Rudi Garcia. Le club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta que je connais très bien, bien sûr. S’ils me sollicitent, on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité, » a ainsi confié l’entraîneur portugais.

Passé par Chelsea, Tottenham ou encore le FC Porto et le Zenit Saint-Pétersbourg, Villas-Boas possède un CV attrayant qui pourrait attirer l’attention de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Mercredi, le président olympien révélait qu’il ne comptait pas se louper sur ce dossier brûlant. Un entraîneur capable de résister à la pression marseillaise et calibré pour redonner à l’OM son lustre d’antan est ciblé. André-Villas Boas possède-t-il toutes ces compétences pour répondre aux exigences de l’OM ? Réponse dans les prochains jours...

.