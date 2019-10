Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est fait éparpiller façon puzzle par le PSG. Les Phocéens ont perdu sur le score de quatre buts à zéro, toutes les réalisations étaient d’ailleurs marquées en première période. Avant cette confrontation, André Villas-Boas, le technicien portugais de l’OM avait dit que ce match n’était pas important tant l’écart entre les deux formations est grand. Thomas Tuchel, lui, au contraire, a continué de dire que c’était un match particulier et qu’il était très important pour le PSG. Une façon de plaire qui n’a pas du tout plu au coach marseillais.

« Non, je ne pense pas, on n’a pas besoin de pression. Thomas Tuchel peut inventer les choses qu’il veut inventer. Avec l’effectif qu’il a, les millions qu’il a, les milliards qu’il a et qu’il dépense... Pour moi, ce n’est rien. Thomas Tuchel doit se concentrer sur la Ligue des Champions. Oui, c’est simplement une question d’efficacité en première mi-temps. Après, on a souffert et avec le premier (but), le deuxième... C’est difficile pour la confiance de l’équipe. Évidemment, ils ont été très courageux. En deuxième mi-temps, on a finalement gardé le ballon, pour se créer un peu de situations. Le résultat est celui qu’il est, avec la différence entre les deux équipes, les investissements. On va continuer notre bataille qui est la nôtre. Contre Lille, contre Lyon, contre les équipes qui jouent pour les mêmes places que nous. On reste à trois points de la deuxième place », a-t-il lâché à l’issue de la rencontre au micro des diffuseurs.

« Si on respecte cette histoire, le foot et ce jeu, on doit, c’est mon avis, admettre que tout est possible »

Présent en conférence de presse, AVB n’a pas remis une couche, mais, en revanche, l’entraîneur allemand du club parisien a été interrogé sur les dires de son homologue. Tuchel persiste et signe : « oui, c’est mon avis. C’est un match avec une grande histoire en France et on doit respecter cette histoire, ce n’est pas un match comme un autre pour nos supporters et pour la ville, Paris. C’est mon avis. Je ne sais pas si on a un avantage ou pas, d’accord, c’est comme ça. On doit gagner le match ».

Mais l’ancien de Mayence et du Borussia Dortmund ne s’est pas arrêté en si bon chemin et, pour lui, tout reste possible dans le football. « C’est un match spécial, on doit respecter que tout est possible dans le foot L’OM est quatrième et joue contre le premier, c’est un Classico. C’est un match avec une grande histoire, c’est comme un match de Ligue des Champions ou de Coupe de France. Si on respecte cette histoire, le foot et ce jeu, on doit, c’est mon avis, on doit admettre que tout est possible. C’est à nous de montrer notre qualité, de faire une bonne performance et on espère que ça suffit pour gagner. Ils ont essayé contre nous. Je dois dire félicitations à mon équipe et c’était un match important pour nous et on a montré la mentalité nécessaire à jouer un Classico. Ca ne suffit pas de jouer tactiquement ou techniquement, on doit jouer avec le coeur et agressif parce que c’est important pour nos supporters et qu’on respecte l’histoire de ce Classico », a ainsi détaillé Thomas Tuchel en conférence de presse. Comme un certain ancien commentateur disait, Villas-Boas et Tuchel ne passeront probablement pas leurs vacances ensemble.