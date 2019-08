La fin de saison a été longue, voire très longue, du côté de l’Olympique de Marseille. Plus l’issue de la saison s’approchait plus les espoirs européens des fans marseillais s’éloignaient et, surtout, plus la fin de l’ère Rudi Garcia, arrivé en octobre 2016, après la prise de pouvoir de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud, s’annonçait. Finalement, à quelques encablures de l’issue de la saison 2018-2019, l’ancien entraîneur de l’AS Roma et de Lille annonçait qu’il s’en irait, malgré la prolongation signée quelques mois plus tôt. Il était donc désormais temps pour JHE et son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, de trouver la perle rare, le coach capable de ramener du jeu - et donc des supporters - à l’Orange Vélodrome.

Très rapidement, le choix s’est porté sur André Villas-Boas, qui a officié à Porto, à Chelsea et à Tottenham notamment. Le technicien portugais était au courant, il va avoir du mal à se renforcer significativement, son effectif va s’alléger et il va devoir faire avec les jeunes du centre de formation. Qu’à cela ne tienne. « Peut-être qu’on peut avoir plus de chances d’y arriver la deuxième année, mais je ne veux pas fuir la responsabilité qu’on a cette saison. C’est ma première année en France, mais je ne veux pas perdre de temps avec des excuses. J’espère le podium dès cette saison », déclarait-il en plein mois de juillet. Après avoir vu de quoi son groupe était capable ?

Probablement. Car André-Villas Boas et ses hommes ont tâtonné au début de la préparation en Angleterre jusqu’à perdre lourdement contre les Glasgow Rangers (4-0) même si ces derniers avaient débuté leur saison officiellement depuis quelques jours et étaient donc probablement plus avancé dans la préparation, physique particulièrement. En revanche, la préparation aux États-Unis a été bien meilleure. Les Phocéens se sont imposés contre Bordeaux, contre Saint-Étienne en finale pour remporter les EA Ligue 1 Games et enfin ont atomisé DC United (8-1). Est-ce le symbole que la méthode AVB fonctionne ? Peut-être bien.

Il fait l’unanimité

Pour le moment, tout le monde est sous le charme du Portugais. Que ce soit les supporters qui aiment bien sa communication, mais aussi les employés du Centre Robert Louis-Dreyfus et encore plus les joueurs. « Il s’est imposé directement. Mais en douceur. C’est un homme qui est proche de ses joueurs. Mais pour le moment, il est encore en phase d’observation, il regarde, il analyse. Il discute avec nous, rigole parfois. Il n’est pas froid du tout », a admis un joueur de l’effectif. Forcément, cela tranche avec les dernières semaines, voire mois, de l’ère Rudi Garcia. Mais ce n’est pas étonnant, le groupe était à bout de souffle et l’entraîneur ne trouvait plus les solutions.

Cette fois, les éléments de l’OM veulent impressionner leur entraîneur et tant que la compétition n’a pas commencé... « Vous savez, ils sont toujours ravis quand un nouvel entraîneur arrive, ils veulent aussi se montrer. Mais lorsque la compétition débute, ceux qui ne jouent pas en voudront probablement à l’entraîneur, qui, lui, doit faire des choix », nous a lâché un membre du Centre Robert Louis-Dreyfus. Mais de tout ce qui est ressorti des premiers pas de Villas-Boas à l’Olympique de Marseille, pour le moment, c’est réellement qu’il fait l’unanimité. Les joueurs s’amusent et travaillent et le fait de faire toute la préparation avec le ballon aide à maintenir la jovialité et la bonne humeur au sein du groupe.

Tactiquement aussi, il fait le poids visiblement. Les joueurs louent son implication, mais aussi ses approches tactiques. Et l’on peut voir que cela fonctionne pour le moment alors que la première journée de Ligue 1 approche. Sa maîtrise du français est aussi appréciée tout comme le fait de voir Ricardo Carvalho débarquer dans son staff. L’ancien défenseur conseille, de son côté, les défenseurs sur les attitudes à avoir et s’est imposé, en peu de temps, comme un relais très important de Villas-Boas. Les bonnes impressions vont maintenant devoir se traduire en Ligue 1 lors de la première journée contre Reims le 10 août.

