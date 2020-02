C’est un classique de la Ligue 1 qui se dispute cet après-midi (17h30) dans le cadre de la 26e journée de championnat. L’Olympique de Marseille, deuxième et sur une excellente dynamique d’un point de vue des résultats, accueille un FC Nantes qui est lui en énorme difficulté. À dix points du Paris Saint-Germain et onze unités devant Rennes, les Phocéens sont donc dans une position assez tranquille, mais voudront sûrement enchaîner sur un quatrième succès consécutif.

Chez elles, les troupes d’André Villas-Boas sont en plus très solides, avec une seule petite défaite en douze rencontres disputées devant leur public, face à Reims en tout début de saison (0-2). Depuis, on peut dire qu’elles sont presque intouchables sur leur pelouse. Les Canaris eux n’ont plus connu la victoire depuis cinq journées et continuent de chuter au classement, jusqu’à se retrouver à la treizième marche. Ils ont cependant l’habitude de gâcher les plans de leurs rivaux en déplacement, où ils ont au moins pris un point sur 50% de leurs matchs loin de la Beaujoire (4 victoires, 2 nuls et 6 défaites).

Le retour de Dimitri Payet

Pour cette rencontre, André Villas-Boas va pouvoir sortir la belle équipe. Steve Mandanda sera donc présent dans les cages, épaulé par ce duo Caleta-Car - Alvaro Gonzalez devenu indispensable. Amavi et Bouna Sarr animeront et sécuriseront les côtés. Le trio Kamara-Sanson-Rongier sera là au milieu, avec le retour de Dimitri Payet à gauche. Son pendant à droite sera Valère Germain, et les deux devront fournir de bons ballons à Dario Benedetto, aligné en pointe.

Gourcuff va lui aussi pouvoir compter sur la quasi intégralité de ses hommes. Lafont devra ainsi protéger sa ligne, avec un quatuor Traoré-Pallois-Girotto-Appiah devant lui. Dans l’entrejeu, on va retrouver ce duo Louza-Abeid. Devant eux, une ligne offensive composée de Limbombe, Blas et Bamba, qui devra servir Moses Simon, la référence offensive des Canaris cet après-midi.