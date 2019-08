Dans une intersaison où rien n’est simple pour l’Olympique de Marseille sur le mercato, le club phocéen peut se targuer d’avoir quelques jeunes qui se sont mis en valeur. Si, à l’applaudimètre, c’est Isaac Lihadji qui suscite le plus d’intérêt et d’attente de la part des supporters de l’OM, un autre joueur, pour le moins inattendu, tire clairement son épingle du jeu cet été. En effet, Florian Chabrolle est la belle trouvaille d’André Villas-Boas au milieu de terrain. Certes, Maxime Lopez et Luiz Gustavo sont absents pour blessure, mais le natif de Montmorency a su saisir sa chance aux États-Unis et séduire André Villas-Boas. « Je retiens l’éclosion de Florian, ça marche très bien, il est capable de sentir le jeu, il est très bon techniquement, on va pouvoir l’intégrer », déclarait alors AVB après le carton 8-1 de l’OM sur DC United avec un but de… Florian Chabrolle, son premier en pro.

Sur sa lancée, le milieu de terrain marseillais continuait et était même aligné en tant que titulaire face à Naples dimanche soir en amical à l’Orange Vélodrome (0-1). Forcément un conte de fées pour le joueur comme il l’a expliqué en zone mixte d’après match. « C’est une grande joie de commencer titulaire au Vélodrome contre l’une de mes équipes de rêve. » Adoubé à la mi-temps par Andoni Zubizarreta sur Canal+, Florian Chabrolle recevait dans la foulée les félicitations de son coach, à l’issue de la rencontre. « Le plus important, c’est qu’un joueur comme (Florian) Chabrolle a fait un match incroyable, avec agressivité, autorité. » Pour sa première titularisation dans l’antre phocéenne, le numéro 29 marseillais était loin d’être le plus timoré sur le terrain. Mieux, durant la première mi-temps, il était présent au milieu de terrain faisant parler sa qualité de passe et s’offrant même une frappe enroulée qui passa juste au-dessus des buts du Napoli. Et pour son remplacement, il était ovationné par le public marseillais. De quoi le motiver encore plus pour les prochaines échéances. « Mes objectifs c’est déjà être plus dans le groupe, déjà plus que l’année dernière. Et pourquoi pas faire des rentrées et être décisif pour l’équipe. »

« Flo sait que le plus dur est à venir et qu’il faut qu’il garde les pieds sur terre »

Mais l’ancien cadre de la réserve marseillaise (73 matches en 4 saisons) revient de loin. Pas vraiment utilisé la saison passée par Rudi Garcia (seulement 27 minutes de jeu à Francfort lors de la défaite 4-0 de l’OM), Florian Chabrolle s’est clairement interrogé sur la suite à donner à sa carrière. Avant de signer une prolongation de deux saisons, il a même envisagé d’être prêté, comme nous le confie l’un de ses proches. « On s’interrogeait sur la possibilité de demander un prêt à l’OM. On ne voulait pas revivre la même chose que l’année dernière. Flo joue en réserve depuis 2015 et aspirait à autre chose. Mais l’arrivée de Villas-Boas a tout changé et il l’a rapidement apprécié et mis en valeur. » Membre à part entière du groupe pro, apprécié par ses partenaires, le milieu de terrain marseillais nourrit de grandes ambitions à Marseille, tout en gardant les pieds sur terre. « Flo a des ambitions. Mais il sait très bien que tout peut aller très vite dans le football, et surtout à l’OM. Il ne faut pas que sa saison se résume à une titularisation contre Naples en amical. Il sait que le plus dur est à venir et qu’il faut qu’il garde les pieds sur terre », nous explique celui qui suit quasi quotidiennement Chabrolle à Marseille.

Quoi qu’il arrive, la saison 2019-20 s’annonce charnière pour le n°29 de l’OM. En fonction de la suite du mercato phocéen et/ou des blessures dans l’entrejeu, Chabrolle aura forcément l’occasion de se mettre en valeur puisqu’il va entrer dans le turn-over au milieu de terrain. « Comme il a la confiance du coach et de ses dirigeants, il va jouer plus libéré. C’est mieux que d’être sous pression toute la saison et récupérer des miettes », nous explique-t-on. De quoi envisager un avenir radieux pour un joueur désormais sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2021 et qui a failli passer à côté de sacrées émotions. Quand on vous dit que dans le football, tout va très vite…

